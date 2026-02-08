Milei reprogramó su agenda en Estados Unidos y se reunirá con Donald Trump a mediados de febrero

El presidente Javier Milei decidió suspender la gira por Estados Unidos que debía comenzar este lunes para reordenar sus compromisos internacionales. Según confirmó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el cambio en el cronograma responde a la necesidad de concentrar los esfuerzos en la agenda local antes de viajar a mediados de mes para un evento de alto impacto geopolítico. La decisión fue motivada por la cercanía temporal entre las actividades previstas originalmente y la invitación formal realizada por Donald Trump para la apertura del Board of Peace o Junta de la Paz.

Este nuevo organismo, impulsado por la administración estadounidense, tendrá su sesión inaugural el próximo 19 de febrero en la ciudad de Washington. Ante la cancelación de la agenda presidencial para los próximos días, el Gobierno dispuso que el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, encabece la representación argentina en los compromisos presenciales de esta semana. Por su parte, Milei mantendrá su participación en algunas de las actividades programadas de manera remota desde Buenos Aires.

La delegación que acompañará al Presidente a mediados de febrero ya está en proceso de definición. Se espera que la comitiva oficial esté integrada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien también tendrá un espacio de disertación durante el evento. Asimismo, se evalúa la presencia del canciller Pablo Quirno para completar el equipo que asistirá a este encuentro clave, que busca consolidar el alineamiento bilateral y el rol de Argentina en el nuevo esquema de seguridad y paz internacional propuesto por Trump.

E.B.W.