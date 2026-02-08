Aldea Escolar define sus autoridades vecinales con dos listas oficializadas

La Junta Electoral encargada de supervisar la renovación de autoridades en el paraje Aldea Escolar Los Rápidos formalizó la participación de dos agrupaciones para los próximos comicios vecinales. Durante el encuentro mantenido por los representantes del Concejo Deliberante y la Dirección de Gobierno de Trevelin, se procedió al análisis exhaustivo de la documentación entregada por los aspirantes sin que se registraran objeciones o impugnaciones técnicas. Este escenario garantiza una contienda democrática donde los residentes podrán elegir entre las propuestas de Juntos Por Nuestra Aldea y Vecinos Unidos por La Aldea para gestionar los destinos de su comunidad.

Una de las particularidades más destacadas de esta jornada será la implementación de la Boleta Única de Papel por primera vez en una elección de carácter vecinal dentro de la jurisdicción. Esta decisión administrativa busca alinear los procesos locales con los sistemas electorales modernos adoptados recientemente a nivel provincial y nacional. Las autoridades municipales subrayaron que este mecanismo permite optimizar los recursos públicos al reducir significativamente los costos de impresión y diseño, los cuales son asumidos íntegramente por el Estado Municipal para asegurar la transparencia y equidad en la competencia.

La votación tendrá lugar en las instalaciones del Centro Comunitario local, donde los vecinos empadronados podrán ejercer su derecho al voto para conformar la nueva Junta Vecinal. Los equipos de trabajo ya se encuentran habilitados para difundir sus proyectos y propuestas de cara a la elección. La oficialización de las nóminas marca el inicio formal de la etapa final del cronograma electoral, consolidando un paso fundamental en el fortalecimiento de la participación ciudadana y la organización institucional del paraje.

E.B.W.