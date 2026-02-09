Escándalo en El Maitén: Persecución, golpes a policías y un arma blanca en pleno control

Un control de tránsito de rutina realizado el sábado en El Maitén derivó en un tenso y violento episodio que incluyó una persecución, un conductor con alcoholemia positiva, agresiones a efectivos policiales y la detención de cuatro personas, entre ellas una menor de edad.

El hecho fue informado oficialmente por la Policía del Chubut, a través de la Unidad Regional Esquel y la Comisaría Distrito El Maitén, dependientes del Ministerio de Seguridad y Justicia.

Intento de fuga y persecución

Según el parte oficial, el personal policial observó un Renault Clío rojo que, al advertir la presencia del control vehicular, se dio a la fuga en dirección a la Ruta N°1 (ex Ruta 40). Ante esta maniobra, los efectivos iniciaron una persecución y lograron interceptar el rodado a pocos metros del lugar.

Al solicitar la documentación, se constató que el conductor no poseía licencia de conducir y presentaba indicios de encontrarse en estado de ebriedad.

Alcoholemia positiva y secuestro del vehículo

Con la intervención de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, se realizó el test de alcoholemia correspondiente, el cual arrojó un resultado positivo de 1,16 gramos de alcohol por litro de sangre.

Ante esta situación, se informó al conductor que se procedería al secuestro del vehículo, lo que desencadenó una reacción violenta por parte de los ocupantes.

Agresiones y forcejeos con la policía

En medio del procedimiento, el propietario del vehículo abrió la puerta e intentó ingresar al rodado, manifestando que no permitiría el secuestro. Pese a los intentos del personal policial por calmarlo, el sujeto agredió a un efectivo con un golpe de puño, por lo que debió ser reducido y esposado.

Casi en simultáneo, el acompañante del vehículo se abalanzó de manera sorpresiva sobre otro agente, propinándole un golpe, aunque también fue reducido por personal policial.

Ataque con arma blanca

La situación escaló aún más cuando una de las mujeres presentes ingresó al vehículo y extrajo un arma blanca de aproximadamente 45 centímetros, hecho que fue advertido por una empleada policial de la sección Canes.

Al solicitarle que entregara el arma, la joven intentó atacar a la uniformada. La agente logró desarmarla, produciéndose un forcejeo que terminó con ambas en el suelo. En ese momento, otra mujer se sumó a la agresión, tomando del cabello a la empleada policial para evitar la aprehensión.

Finalmente, otra efectiva de la sección Canes logró reducir a ambas mujeres, quienes fueron esposadas.

Personas detenidas

Como resultado del operativo, fueron detenidas cuatro personas, entre ellas una menor de 16 años.

El procedimiento quedó a disposición de la Justicia, mientras se continúan las actuaciones correspondientes para determinar las responsabilidades penales de cada uno de los involucrados.

O.P.