Todo está congelado en Nueva York donde las temperaturas son más bajas que en la Antártida

En medio de uno de los climas más fríos registrados, Nueva York y gran parte del noreste de los Estados Unidos están luchando contra temperaturas extremas, derivadas de una poderosa ola de aire ártico que ha dejado a su paso sensaciones térmicas impresionantemente bajas.

Los termómetros de la Gran Manzana han descendido abruptamente, registrando cifras que han dejado atrás incluso a algunas áreas remotas de la Antártida. Este fin de semana, la ciudad se sumergió en un inusual frío, con las temperaturas cayendo alrededor de 16 grados Celsius y una sensación térmica que llegó hasta los 26 grados, condiciones bajo las cuales la hipotermia representa un riesgo constante.



Desde el Servicio Nacional de Meteorología se han emitido alertas por frío extremo que alcanzan a más de 43 millones de personas. La proporción de esta intensa ola de frío se hacía sentir hasta el contraste de temperaturas con la base McMurdo en Antártida, donde se encontraba registrando unos diez grados más que en el epicentro del frío estadounidense.



La causa detrás de este fenómeno se halla en una cortina de aire gélido originada en el noroeste canadiense. Deslizándose desde la bahía de Hudson, esta masa de aire helada avanzó vigorosamente hacia el sur, afectando a toda Nueva Inglaterra y extremando las temperaturas a lo largo del noreste del país.



El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, respondió rápidamente ante la emergencia, desplegando medidas drásticas para salvaguardar a los habitantes, y en particular a los más vulnerables. Un operativo intenso, con la colaboración de trabajadores comunitarios y empleados municipales, aseguró la movilización de aquellos sin hogar hacia refugios y lugares acondicionados, minimizando los riesgos de nuestra ciudad bajo tales condiciones climáticas extremas.



La tenaz lucha contra el clima dejó dramáticamente cifras preocupantes: en las semanas recientes, al menos 17 personas murieron en Nueva York y 13 de esos casos fueron confirmados como consecuencia directa de hipotermia.



Sin embargo, el futuro se perfila no tan desolado. Pese a la rigurosidad de estos días, los pronósticos presagian un respiro. Expertos indican una leve pero paulatina mejoría de la temperatura, alejando así las penurias del presente y acercando escenarios más soportables hacia marzo. Hasta que ello ocurra, el pedido de las autoridades es claro: protegerse, buscar abrigo y ante cualquier síntoma crítico, contactar a los servicios de emergencia de inmediato.