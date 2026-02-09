Chubut y Kuwait: Avanzan gestiones para exportar ganado ovino a Medio Oriente

En una apuesta firme por la reactivación productiva y la apertura de nuevos mercados, el Gobierno del Chubut recibió a una comitiva de empresas líderes de Kuwait interesadas en la exportación de ganado ovino en pie. Tras una recorrida por el Valle Inferior, la delegación cerró su agenda en Comodoro Rivadavia, evaluando el potencial sanitario, logístico y productivo de la provincia

Ruta estratégica: Del campo al puerto

La hoja de ruta de la comitiva internacional, integrada por directivos de las firmas globales Al Mawashi Company y Kuwait Livestock Transport and Trading (KLTT), trazó un recorrido estratégico que unió la producción en el campo con la salida exportadora. Los empresarios visitaron las estancias La Rosa, Lochiel y Manantiales, donde centraron su análisis en la calidad y el estándar de las razas Merino y Dorper, las cuales representan el principal interés comercial para el mercado de Medio Oriente debido a sus características genéticas y de adaptabilidad.

Complementando las visitas a campo, la agenda de trabajo incluyó reuniones técnicas fundamentales en la Sociedad Rural de Comodoro Rivadavia y en la sede de SENASA Patagonia Sur, con el objetivo de validar el estatus sanitario y los protocolos exigidos para el comercio exterior. Finalmente, la delegación realizó una inspección logística detallada en el Puerto de Comodoro Rivadavia. Allí, evaluaron la infraestructura portuaria, analizando aspectos críticos como la capacidad operativa de embarque, la velocidad de maniobra y la disponibilidad de servicios básicos esenciales para garantizar el bienestar del ganado durante la carga.

Reactivación y nuevas oportunidades

El subsecretario de Agricultura y Ganadería, Agustín Pazos, destacó que este interés surgió del diálogo directo entre el gobernador Ignacio Torres y la Cancillería. “Es una oportunidad real para reactivar un sector golpeado por la sequía. Buscamos iniciar con pruebas piloto para que Chubut y Santa Cruz comiencen a reemplazar parte de las importaciones que estos mercados hoy realizan desde Australia”, explicó.

Por su parte, la administradora del puerto local, Digna Hernando, aseguró que las instalaciones cuentan con el potencial necesario: "Los embarques de ganado requieren una velocidad operativa específica y el puerto está preparado para ser una herramienta clave en esta recuperación".

El respaldo del sector privado

Desde la Sociedad Rural, su presidente Andrés Fajardo valoró el trabajo conjunto entre lo público y lo privado: “Que empresas de esta magnitud miren a nuestra provincia es una señal muy positiva. Estamos preparados para responder a los requerimientos internacionales”.





