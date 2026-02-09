De la Cordillera al Mar: Una delegación de 30 personas viajaran a los Juegos Comunales

En el marco de los Juegos Comunales, el Gobierno local anuncia que mañana, martes 10 de febrero, una comitiva de 25 deportistas oriundos de Aldea Escolar y Villa Futalaufquen iniciará su traslado hacia la zona del valle y la costa. La delegación, acompañada por el equipo de profesores y la coordinación de parajes, representará a nuestra región en el certamen provincial que se desarrollará en Rawson, Trelew y Playa Unión.

Preparación de alto nivel

Para llegar en óptimas condiciones, el grupo de deportistas clasificados, junto a niños de la Colonia de Aldea Escolar, participó recientemente de una jornada de capacitación y entrenamiento intensivo. La actividad estuvo centrada en pruebas de atletismo, específicamente en lanzamiento de pelota de softbol, jabalina, bala y pruebas de velocidad.

El entrenamiento estuvo a cargo del profesor Santiago Morales, de la Escuela de Atletismo Municipal de Trevelin, y el profesor de Iniciación Deportiva, Jorge Guzmán. Esta preparación técnica se sumó a los entrenamientos de futsal que los equipos de Aldea Escolar y Futalaufquen realizaron semanas atrás en el gimnasio Eduardo Bjerring, reforzando así el nivel competitivo de la delegación.

Más que una competencia: Deporte Social

Este viaje es el resultado de un año de esfuerzo, tras haber superado las instancias zonales en la región cordillerana. Para muchos de los niños de los parajes, esta oportunidad representa no solo un logro deportivo, sino también la posibilidad de conocer el mar y compartir una experiencia única de integración.

"Estamos felices de contar estas actividades que resumen logros deportivos y deporte social. Es el reflejo del acompañamiento constante a nuestros parajes para brindarles mejores oportunidades semana a semana", destacaron desde la organización local.



La Delegación

La delegación que representará a la zona está conformada por un contingente total de 30 personas, quienes viajarán con la misión de participar en la instancia provincial. El grupo principal está integrado por 25 niños y jóvenes deportistas que lograron su clasificación tras los zonales. Para garantizar su bienestar y dirección técnica, los acompañan tres profesores especializados, junto a la Coordinadora de Parajes, quien tiene a su cargo la logística y el acompañamiento institucional de todo el equipo durante el viaje.