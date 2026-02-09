ANMAT dio de baja la habilitación de cuatro laboratorios por irregularidades

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) resolvió cancelar la habilitación de cuatro laboratorios farmacéuticos por incumplimientos a la normativa vigente, de acuerdo a resoluciones difundidas en el Boletín Oficial.

Las decisiones alcanzan a INMUNOLAB S.A., CERIUM S.A. y LABORATORIOS GORDON S.A.C.I.F.I.A., dados de baja por no contar con certificados vigentes en el Registro de Especialidades Medicinales (REM), carecer de director técnico habilitado o no registrar actividad productiva ni comercial. En todos los casos, el Instituto Nacional de Medicamentos (INAME) avaló las medidas adoptadas.

En el caso de INMUNOLAB S.A., la ANMAT dispuso además la cancelación de todos sus certificados por encontrarse vencidos y sin productos en comercialización. CERIUM S.A. fue inhabilitada al no contar con dirección técnica ni registros activos, mientras que LABORATORIOS GORDON S.A.C.I.F.I.A. perdió su habilitación por la ausencia de actividad y de certificados en el REM.

A estas resoluciones se suma la cancelación, a fines de enero, del registro de Laboratorios Paylos S.R.L., que quedó inhabilitado para elaborar, importar y exportar medicamentos por no contar con productos aprobados ni certificados vigentes.

Desde la ANMAT recordaron que la legislación vigente exige que la producción y comercialización de medicamentos se realice únicamente en establecimientos autorizados y bajo control profesional, como garantía para la protección de la salud pública.

R.G.