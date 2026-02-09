16°
18°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Lunes 09 de Febrero de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Argentina
09 de Febrero de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

ANMAT dio de baja la habilitación de cuatro laboratorios por irregularidades

La medida alcanza a firmas sin actividad productiva, sin director técnico o con registros vencidos, según resoluciones publicadas en el Boletín Oficial.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) resolvió cancelar la habilitación de cuatro laboratorios farmacéuticos por incumplimientos a la normativa vigente, de acuerdo a resoluciones difundidas en el Boletín Oficial.

 

Las decisiones alcanzan a INMUNOLAB S.A., CERIUM S.A. y LABORATORIOS GORDON S.A.C.I.F.I.A., dados de baja por no contar con certificados vigentes en el Registro de Especialidades Medicinales (REM), carecer de director técnico habilitado o no registrar actividad productiva ni comercial. En todos los casos, el Instituto Nacional de Medicamentos (INAME) avaló las medidas adoptadas.

 

En el caso de INMUNOLAB S.A., la ANMAT dispuso además la cancelación de todos sus certificados por encontrarse vencidos y sin productos en comercialización. CERIUM S.A. fue inhabilitada al no contar con dirección técnica ni registros activos, mientras que LABORATORIOS GORDON S.A.C.I.F.I.A. perdió su habilitación por la ausencia de actividad y de certificados en el REM.

 

A estas resoluciones se suma la cancelación, a fines de enero, del registro de Laboratorios Paylos S.R.L., que quedó inhabilitado para elaborar, importar y exportar medicamentos por no contar con productos aprobados ni certificados vigentes.

 

Desde la ANMAT recordaron que la legislación vigente exige que la producción y comercialización de medicamentos se realice únicamente en establecimientos autorizados y bajo control profesional, como garantía para la protección de la salud pública.

 

 

R.G.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Alerta amarilla en Chubut: se descarga la lluvia en Esquel
2
 Entre lo humano y lo animal: qué hay detrás del fenómeno Therian
3
 Carla Bassani y John Lloyd se impusieron en la Esquel – Tecka
4
 La Plaza de Trevelin recupera su ritmo: el Blues y la solidaridad la llenaron de gente
5
 Violento accidente en Ruta 40 dejó personas atrapadas y hospitalizadas
1
 Solidaridad Internacional: Canadá aporta fondos para combatir los incendios en Chubut
2
 Taccetta sobre el desmonte en Monte Bianco: "Hicimos la denuncia por la gravedad del caso"
3
 Omar Mayor, el hombre detrás del helado que hizo historia en Esquel
4
 ¿Qué pasará con los precios en febrero? Tarifazos y cambios en la medición del INDEC
5
 Controlaron el incendio en Los Coirones: operativo conjunto evitó daños mayores
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -