Ingram participó del acto oficial de la 5ª Fiesta “Kintün Folil” en Sierra Colorada

En la jornada de ayer, el intendente de Trevelin y sus Parajes, Héctor Ingram, participó del acto oficial de la 5ª Edición de la Fiesta de la Cultura, Tradición y Costumbres “Kintün Folil”, organizada por la Comunidad Ancestral Mapuche Tehuelche de Sierra Colorada, que se llevó a cabo en el campo de jineteada Kintün Folil.

El jefe comunal estuvo acompañado por el secretario de Cultura, Gustavo De Vera; la secretaria de Turismo, Cintia Figueroa; el director de la Radio FM Del Valle, Matías Álvarez; y el concejal Facundo Pais.

Durante la ceremonia, el intendente participó del levantamiento de la Bandera Mapuche Tehuelche, seguido del izamiento de la Bandera Argentina y la entonación del Himno Nacional Argentino.

Posteriormente, la organización del evento realizó una entrega de reconocimientos a vecinos y vecinas del paraje por sus aportes a la cultura y a la educación, poniendo en valor el compromiso comunitario con la preservación de las tradiciones.

Seguidamente, Daniel Aillapán, organizador de la fiesta, hizo uso de la palabra. Agradeció el acompañamiento del público en una nueva edición del encuentro y destacó que, desde sus inicios, el proyecto fue pensado como un espacio destinado a poner en valor la cultura, los orígenes y las tradiciones ancestrales. En ese sentido, remarcó que “no debemos olvidar nuestros orígenes, nuestra cultura y nuestra tradición”, y subrayó el orgullo de poder llevar adelante la celebración en el lugar donde nació y se crió.

Asimismo, señaló la importancia de que las propias comunidades sean protagonistas en la difusión y transmisión de estos saberes, destacando que “hay muchas cosas para enseñar” y que estos espacios permiten que más personas conozcan el sentido y el valor de lo que se comparte. En ese marco, explicó que el nombre de la fiesta, Kintün Folil, significa “Buscar Raíces”, y recordó que la denominación surgió por iniciativa de su padre.

Para finalizar el acto, el intendente hizo entrega a Aillapán de la Declaración de Interés Municipal y Cultural, en reconocimiento a la importancia de la fiesta como espacio de encuentro, identidad y fortalecimiento de las tradiciones ancestrales.

En ese contexto, Ingram destacó que cada paraje del ejido municipal tiene su propia identidad y señaló que esta fiesta fue una clara muestra de que Sierra Colorada “tiene muchísimo para mostrar”, tanto desde lo cultural como desde lo comunitario. Asimismo, valoró el trabajo de quienes impulsan este tipo de propuestas y felicitó especialmente a Daniel Aillapán y a todos los referentes que, a través del turismo, “transmiten y enseñan su cultura”, contribuyendo al fortalecimiento del sentido de pertenencia local.

La 5ª Edición de la Fiesta de la Cultura, Tradición y Costumbres “Kintün Folil” se desarrolló los días 7 y 8 de febrero, con pruebas y juegos camperos, jineteadas, espectáculos en vivo, almuerzos criollos y diversas actividades tradicionales, convocando a la comunidad y a visitantes de la región y de otras provincias.

