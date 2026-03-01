Domingo nublado ¿Y con lluvia?

Luego de un sábado mayormente nublado en que la noche permitió por unas horas ver a la luna llena y la alineación de planetas, el domingo empieza con posibilidad de lluvias.

La probabilidad de precipitaciones por la mañana traerá también un aumento en los vientos, los cuales podrían superar los 50 km/y y dejar al final del día la noche parcialmente despejada

Con una temperatura máxima de 20 grados y una mínima de 10, el nuevo mes nos marca también la llegada lenta del clima otoñal.

SL