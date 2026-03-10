23°
24° 10°
Comarca Andina, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 10 de Marzo de 2026
RED43 comarca-andina PronosticoVeranoSMNEl HoyoEpuyenEl BolsónLago Puelo
10 de Marzo de 2026
comarca-andina |
Por Redacción Red43

Martes con sol por momentos y viento que se hará sentir

El día comenzó fresco y con algunas nubes en la Comarca Andina. Con el correr de las horas la temperatura podría superar los 24° y el viento se hará sentir durante la tarde.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La jornada de este martes comenzó con cielo algo nublado y temperaturas cercanas a los 10 u 11°C en gran parte de la Comarca Andina.

 

Durante la mañana el tiempo se mantendrá estable, con viento leve y algunas nubes.

 

Una tarde que podría sentirse cálida

Según el pronóstico oficial, la temperatura máxima para este martes rondaría los 24°C durante la tarde.

 

Sin embargo, si el sol logra aparecer con mayor presencia durante el día, la sensación térmica podría resultar algo más elevada, con una tarde templada a cálida en distintos sectores de la Comarca.

 

 

Viento con ráfagas durante la tarde

Otro factor a tener en cuenta será el viento del sector oeste y suroeste, que podría intensificarse durante la tarde.

 

Las ráfagas podrían ubicarse entre los 40 y 50 km/h, especialmente hacia la segunda mitad de la jornada.

 

Día estable en la Comarca

Más allá de la nubosidad variable, no se esperan precipitaciones para este martes en la Comarca Andina, por lo que el día se mantendrá estable.

 

📸 ¿Cómo está el clima en tu localidad?
Enviá tu foto o comentario del tiempo al WhatsApp de Red43 Comarca Andina: 2945 58-4080. Algunas imágenes podrán aparecer en nuestras próximas publicaciones.

 

 

 

O.P.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 En su primer año de vida, se inauguró en Impulso una moderna sala de máquinas
2
 Saltó un paredón de madrugada y fue atrapado
3
 Esquel llega a todo el país: la TV Pública transmite hoy el especial del Aniversario
4
 La Legislatura distingue a seis mujeres chubutenses por su trayectoria y aporte social
5
 Fósiles marinos en la cima del mundo: el pasado oceánico del Monte Everest
1
 El Hospital de El Bolsón avanza con la Historia Clínica Digital: ¿Qué cambia?
2
 Avances en la obra de gas del Barrio Los Cóndores para llegar al invierno
3
 "No lo conozco ni he tenido una comunicación": Crea Del Blanco sobre Treffinger
4
 El Concejo Deliberante de Esquel retoma el trabajo de comisiones de cara a las sesiones ordinarias
5
 Cerro La Torta: El Frente Vecinal acompaña el reclamo por daño ambiental
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -