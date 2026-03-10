Martes con sol por momentos y viento que se hará sentir

La jornada de este martes comenzó con cielo algo nublado y temperaturas cercanas a los 10 u 11°C en gran parte de la Comarca Andina.

Durante la mañana el tiempo se mantendrá estable, con viento leve y algunas nubes.

Una tarde que podría sentirse cálida

Según el pronóstico oficial, la temperatura máxima para este martes rondaría los 24°C durante la tarde.

Sin embargo, si el sol logra aparecer con mayor presencia durante el día, la sensación térmica podría resultar algo más elevada, con una tarde templada a cálida en distintos sectores de la Comarca.

Viento con ráfagas durante la tarde

Otro factor a tener en cuenta será el viento del sector oeste y suroeste, que podría intensificarse durante la tarde.

Las ráfagas podrían ubicarse entre los 40 y 50 km/h, especialmente hacia la segunda mitad de la jornada.

Día estable en la Comarca

Más allá de la nubosidad variable, no se esperan precipitaciones para este martes en la Comarca Andina, por lo que el día se mantendrá estable.

O.P.