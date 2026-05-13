El arquitecto Matías Olmos brindó detalles sobre las obras de infraestructura que se ejecutan en establecimientos educativos y edificios públicos del sur provincial. Según explicó, este año el foco está puesto en mejoras eléctricas, sanitarias y de mantenimiento general.

“Este año, bueno nada, principalmente trabajamos en otras instalaciones, años anteriores nos enfocamos en la calefacción, este año ya estamos trabajando sobre lo que son instalaciones eléctricas, de agua, mejorar los techos”, señaló.

Actualmente, el área lleva adelante unas 15 obras en simultáneo. “Tenemos aproximadamente 15 obras en ejecución actualmente de este estilo, donde también estamos remodelando baños”, explicó. En ese sentido, destacó trabajos de accesibilidad en escuelas: “En la escuela 183 hicimos todo el baño nuevo, lo remodelamos y pudimos mejorarle la vida a esos chicos”.

También avanzan obras vinculadas a la seguridad en establecimientos educativos. “Estamos terminando algunos cercos perimetrales en escuelas como la 169, la 424, que no tenían cerco”, comentó. Además, remarcó el caso de la escuela 770: “No tenía directamente cerco, los chicos salían de la puerta de la escuela y no directamente a la calle”.

En relación a la calefacción, el funcionario aseguró que continúan con el plan iniciado el año pasado. “Tenemos cubierto el 100% de las escuelas de Comodoro, del 100% de las escuelas de Rada Tilly y de Sarmiento”, sostuvo.

Olmos adelantó que durante este año se renovarán equipos antiguos. “En lo que va del año vamos a cambiar cerca de 6 equipos” y agregó que “para mitad de año vamos a tener cerca de 10 equipos nuevos de calefacción”.

Sobre el estado de los sistemas actuales, explicó: “Había muchos equipos viejos, cerca de 25 años en uso y ya sabíamos que había que cambiarlos”. Según indicó, algunas fallas provocaban incluso la suspensión de clases durante el invierno.

El director regional también destacó trabajos realizados en escuelas del interior y mejoras en instalaciones eléctricas. “Había escuelas con instalaciones de más de 50 años y las mejoramos, prácticamente las reemplazamos todas completas”, afirmó.

Por otra parte, confirmó avances en el Hospital Alvear. “Ya terminamos con la obra de esterilización que era una obra muy necesaria para el hospital y que hace tiempo estaba postergada”, concluyó.

R.G