El hombre que volvió de la muerte: tras seis días perdido en el Everest apareció arrastrándose a un campamento

Un guía de montaña nepalí que estuvo desaparecido durante seis días en el monte Everest fue encontrado con vida después de llegar arrastrándose hasta las inmediaciones del campamento base. Dawa Sherpa, de 52 años, había sido dado por muerto por parte de su entorno tras perderse durante el descenso de la montaña más alta del mundo.

El experimentado sherpa fue localizado durante la mañana del jueves por integrantes del Comité de Control de la Contaminación del Sagarmatha (SPCC), un equipo que trabaja en la apertura de rutas y en la recolección de residuos abandonados por los escaladores en el Everest.

Tras el hallazgo, un helicóptero lo trasladó a un hospital de Katmandú. Según informó Pemba Sherpa, integrante de 8K Expeditions, el montañista presentaba algunas lesiones por frío, aunque su estado general era favorable.

La aparición de Dawa Sherpa puso fin a casi una semana de incertidumbre. Su esposa, Damu Sherpa, había perdido las esperanzas de encontrarlo con vida e incluso había comenzado las ceremonias religiosas que suelen realizarse cuando se presume la muerte de una persona.

Hillary Dawa Sherpa desapareció durante la madrugada del 30 de mayo tras alcanzar la cumbre del Everest junto a Chris Thrall la tarde anterior. De acuerdo con el relato del montañista británico, ambos iniciaron el descenso desde el campamento 4, situado a unos 7.950 metros de altura, justo por debajo de la denominada "zona de la muerte", donde los niveles de oxígeno son extremadamente bajos.

Antes de separarse, el sherpa le indicó que continuara avanzando. “Sí, sí, estoy bien, Chris, ¡por favor, vete, vete!”, recordó el exmarine británico sobre las últimas palabras que intercambiaron.

Mientras descendía, Thrall encontró a un montañista polaco que enfrentaba una situación crítica. Según relató, el escalador se había quedado sin oxígeno suplementario y sufría congelaciones en los dedos.

El británico decidió asistirlo y acompañarlo durante la bajada. Esa situación alteró por completo los tiempos previstos de la expedición.

Chris Thrall aseguró que el ascenso estuvo marcado por dificultades fuera de lo habitual. Según explicó, una travesía que normalmente demanda unos cinco días se extendió durante once jornadas.

Además, el descenso junto al montañista polaco requirió once horas para alcanzar el campamento 3, un trayecto que en condiciones normales suele completarse en aproximadamente dos horas. “Me di cuenta de que teníamos una situación realmente seria”, afirmó.

La demora impidió que pudiera regresar para buscar a Dawa Sherpa. Desde entonces comenzaron las tareas de búsqueda en una montaña donde las condiciones meteorológicas, el terreno y la altitud dificultan cualquier operación de rescate.

Después de seis días sin contacto, el guía logró descender por sus propios medios desde las zonas altas del Everest. Finalmente fue encontrado cerca del campamento base por integrantes del SPCC. “Estaba bajando a gatas”, declaró Pemba Sherpa.

El lugar donde apareció se encuentra muy por debajo del último punto donde había sido visto. De acuerdo con la información difundida por personas vinculadas a la expedición, pasó varios días aislado en sectores de gran altitud antes de completar el descenso.

La historia se produjo durante la actual temporada de ascensos al Everest, en la que al menos cinco personas murieron mientras intentaban alcanzar o descender de la cumbre de 8.849 metros de altura.