Se presenta "Sombras de la Patagonia", una obra que revive la historia desde la danza

Una obra que busca interpelar desde el arte llegará a escena en El Bolsón. “Sombras de la Patagonia”, una producción de danza folclórica del ballet Tradición Sureña, se presentará el sábado 2 de mayo, a las 21 horas, en la Casa del Bicentenario, con una puesta que combina música, interpretación y relato histórico.

La propuesta toma como eje la llamada Campaña del Desierto y construye, a través del movimiento, una narrativa que expone tensiones, encuentros y conflictos entre pueblos originarios y quienes avanzaban sobre el territorio. Desde el escenario, el espectáculo invita a reflexionar sobre ese período de la historia argentina.

Historia contada desde el cuerpo

“Sombras de la Patagonia” plantea un recorrido emocional que atraviesa distintas dimensiones humanas. El miedo, el dolor, la angustia y también el amor forman parte de una puesta que se apoya en el lenguaje del folklore para transmitir una mirada sobre el pasado.

La obra presenta escenas que remiten a cautivas, pueblos originarios y mestizaje, en un contexto marcado por el avance territorial y las resistencias. La danza aparece como una forma de narrar lo que muchas veces no se expresa en palabras.

Un elenco amplio y una puesta consolidada

El espectáculo contará con más de 20 bailarines en escena, lo que permite un despliegue coreográfico que combina cuadros grupales e interpretaciones individuales.

La dirección y el aporte coreográfico están a cargo de Alexis Mirenda y Jorge Vásquez, con subdirección y producción de Nuria Fernández.

Antes de su llegada a El Bolsón, la obra ya tuvo seis funciones en San Carlos de Bariloche y una en San Martín de los Andes, donde logró una buena respuesta del público. Ahora, el ballet apuesta a acercar esta propuesta a nuevos escenarios de la Patagonia.

Tradición Sureña y su recorrido

El ballet Tradición Sureña cuenta con más de dos décadas de trayectoria en Bariloche. A lo largo de los años, formó a bailarines en distintas categorías, desde infantiles hasta adultos, y participó en numerosos certámenes a nivel local y nacional.

En esta oportunidad, el elenco mayor impulsa esta obra como parte de una gira por distintos teatros, con la intención de sostener una propuesta que combina identidad cultural y reflexión histórica.

Entradas y detalles de la función

La presentación será el sábado 2 de mayo a las 21 horas en la Casa del Bicentenario, ubicada en calle Roca 644. Las entradas anticipadas tienen un valor de 12 mil pesos, mientras que en puerta costarán 15 mil.

Los tickets pueden adquirirse en el mismo espacio o mediante contacto telefónico al 2944 838047.

Una propuesta que invita a pensar

“Sombras de la Patagonia” se presenta como una experiencia escénica que va más allá del entretenimiento. A través de la danza, propone una mirada sobre el pasado y abre preguntas sobre la construcción de identidades y memorias.

La llegada de esta obra a El Bolsón suma una alternativa cultural que conecta arte e historia en un mismo escenario.

O.P.