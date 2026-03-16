Bomberos controlaron un principio de incendio en una línea eléctrica

Un principio de incendio en una línea eléctrica generó un operativo de emergencia este domingo por la mañana en Las Golondrinas, dentro del ejido de Lago Puelo. La situación fue controlada por Bomberos Voluntarios de Lago Puelo, que acudió al lugar tras recibir un aviso de emergencia.

El alerta se recibió a primera hora de la mañana

Según informaron desde el cuartel de bomberos, el llamado se registró alrededor de las 8 hs, momento en que se alertó sobre un principio de incendio en una línea eléctrica en zona de Golondrinas, específicamente en Callejón Las Nubes.

Ante la situación, se despachó al lugar un móvil del cuartel local, que se dirigió de inmediato para evaluar el riesgo y evitar que el fuego se propagara.

Control del foco

Al arribar al sitio, los bomberos iniciaron las tareas necesarias para controlar y extinguir el foco ígneo, evitando que el incidente se extendiera a otros sectores o afectara instalaciones cercanas.

Gracias a la intervención del personal, la situación pudo ser contenida en poco tiempo, sin que se registraran mayores daños.

En el operativo también trabajaron personal de la usina, junto a efectivos de la Policía del Chubut y de Tránsito.

O.P.