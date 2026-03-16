Quiso pasar una manguera por el terreno del vecino para sacar agua y la Justicia dijo no

Un conflicto entre vecinos por el acceso al agua terminó en la Justicia en El Bolsón. El Juzgado de Paz resolvió rechazar el pedido de una mujer que solicitaba autorización para enterrar una manguera y atravesar un terreno lindero con el objetivo de instalar una bomba en un canal cercano.

La decisión judicial se basó en dos factores: la existencia de un historial de conflictos entre las partes y la posibilidad de acceder al agua mediante un recorrido alternativo por la vía pública.

El pedido para atravesar el terreno vecino

La solicitante planteó ante la Justicia la necesidad de enterrar una manguera que cruzara una franja de un lote vecino, ubicada a unos quince metros de su alambrado. La intención era conectar esa instalación con un canal de agua que corre paralelo a ambas parcelas, desde donde planeaba bombear el recurso hasta el tanque ubicado en su propiedad.

En un primer momento, el reclamo se dirigió contra las personas que habitan el terreno lindero. Sin embargo, durante el proceso se aclaró que la franja por donde debía pasar la manguera pertenece a otra propietaria, lo que obligó al juzgado a convocar a todas las partes involucradas.

Inspección en el lugar y análisis de alternativas

Para evaluar la situación, el Juzgado de Paz realizó una inspección ocular en el lugar, donde se registraron videos y se efectuaron mediciones aproximadas del recorrido que tendría la instalación.

De ese análisis surgieron dos opciones posibles:

Atravesar el terreno privado , como pretendía la solicitante.

Instalar la conexión por el frente del lote, utilizando la vía pública hasta llegar al mismo canal.

El trayecto por el terreno lindero implicaba una distancia aproximada de 45 metros desde el canal hasta la base del tanque. En cambio, el recorrido por la calle alcanzaba unos 65 metros. A pesar de esa diferencia, el juez consideró que no representaba una dificultad importante.

El factor que terminó inclinando la decisión

Durante la inspección también se constató que el terreno es plano y no presenta desniveles importantes, por lo que el esfuerzo del sistema de bombeo sería prácticamente el mismo en cualquiera de los recorridos. El único desnivel relevante está dado por la altura de la torre del tanque, lo que significa que la bomba debe realizar el mismo trabajo independientemente del camino elegido para la manguera.

A este análisis técnico se sumó un elemento determinante para la resolución: el antecedente de conflictos entre los vecinos. En el expediente se mencionan procesos judiciales previos entre las mismas personas, entre ellos un litigio civil que llegó a la Cámara de Apelaciones de Bariloche y también una causa penal.

Para el magistrado, permitir que la manguera atravesara el terreno implicaría establecer una relación permanente entre personas que mantienen un enfrentamiento abierto.

Alternativa sin afectar la propiedad privada

El fallo señala que cualquier inconveniente relacionado con la instalación, el mantenimiento de la bomba o el estado de la manguera podría convertirse en un nuevo foco de disputa entre los vecinos.

Además, la resolución aclaró que no existe una situación de falta de acceso al agua, ya que la vecina puede conectarse al mismo canal utilizando el recorrido alternativo por la vía pública. En ese contexto, el juzgado determinó que no resulta necesario autorizar el paso por un terreno privado.

El fallo puede ser apelado

Finalmente, el Juzgado de Paz de El Bolsón resolvió rechazar la autorización solicitada y estableció que, si la mujer decide instalar una bomba para abastecerse del canal, deberá hacerlo mediante el trazado que pasa por la vía pública.

De todos modos, la sentencia no está firme, ya que puede ser apelada ante instancias superiores.

O.P.