Llegó la fibra óptica a tres escuelas de Lago Puelo

La conectividad educativa en Lago Puelo dio un paso importante con la llegada de fibra óptica a tres instituciones escolares de la localidad, una iniciativa impulsada por Costelho con el acompañamiento del Gobierno de Chubut y el municipio local.

El nuevo sistema permitirá que cada establecimiento cuente con hasta 1000 megas de ancho de banda y servicio de telefonía, lo que representa una mejora para el trabajo pedagógico y administrativo de las instituciones.

Qué escuelas de Lago Puelo ya tienen fibra óptica

Los establecimientos beneficiados por esta mejora tecnológica son el Jardín N° 446, la Escuela N° 765 Roca del Tiempo, y la Escuela N° 196. En este último establecimiento también funciona el Instituto de Educación Superior N° 813 Prof. Pablo Luppi.

La incorporación de la fibra óptica responde a una demanda histórica de la comunidad educativa, que necesitaba mayor capacidad de conexión para desarrollar clases, tareas administrativas y actividades digitales.

La directora del Jardín 446, Mariela Aguilar, agradeció el acompañamiento de la cooperativa y remarcó la importancia del servicio para la institución. “Quería agradecer especialmente a Costelho por acompañarnos. La colocación de la fibra óptica para nosotros es sumamente importante”, expresó.

En la misma línea, la directora de la Escuela 765, Cecilia Agüero, señaló que la conectividad representa un avance fundamental. “Estamos muy felices de recibir el servicio de Internet en nuestra institución. Es un gran avance para los trabajos pedagógicos que se llevan adelante”, afirmó, y agregó que también mejora las tareas administrativas diarias.

Cooperativa, Provincia y Municipio

Durante la presentación del servicio, el consejero de Costelho Eduardo Daniel valoró el trabajo articulado que permitió concretar el proyecto. “Llegamos con la fibra óptica de la cooperativa y estamos proveyendo el servicio a tres escuelas”, explicó, resaltando además el acompañamiento del gobierno provincial y del municipio de Lago Puelo.

Por su parte, el ingeniero Diego Degenaro, referente del área comercial de la cooperativa, subrayó el compromiso de la institución con el desarrollo comarcal. “Estamos inaugurando el servicio de conectividad para la comunidad, con trabajadores de la zona apostando a lo local”, indicó, y remarcó que la iniciativa busca cubrir necesidades históricas de conectividad en la zona.

O.P.