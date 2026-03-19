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19 de Marzo de 2026
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Por Redacción Red43

El Gobierno designó a Guillermo Arancibia al frente de ANSES

El nombramiento fue oficializado por decreto y se da en medio de un proceso de modernización del organismo, que incluye retiros voluntarios, digitalización de trámites y cambios en los programas sociales. 
Por Redacción Red43

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El Gobierno nacional designó a Guillermo Héctor Arancibia como nuevo director ejecutivo de la ANSES, en reemplazo de Fernando Bearzi, quien renunció días atrás.

 

La medida fue oficializada a través del Decreto 162/2026, publicado este jueves en el Boletín Oficial, y rige desde el 18 de marzo.

 

El recambio se da en un contexto de reorganización del organismo, que impulsa un plan de retiros voluntarios y avanza en la digitalización de trámites. Además, se prevén cambios en programas sociales, como la transformación de Potenciar Trabajo.

 

Arancibia cuenta con más de 30 años de trayectoria en el sector público y ya se desempeñaba dentro del organismo. Desde el Gobierno indicaron que su gestión estará enfocada en modernizar y agilizar el funcionamiento de la ANSES.

 

 

 

R.G.

 

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