Corte de luz esta mañana en Esquel

La Cooperativa 16 de Octubre informa a los usuarios del servicio de electricidad en Esquel, que en la mañana de hoy jueves se realizó un corte de luz por reparaciones.

"En estos momentos estamos realizando un corte en el suministro eléctrico para llevar adelante trabajos de mantenimiento de sub-estación transformadora y podas preventivas en líneas de media tensión urbana", comunicaron: "El horario será hasta las 12:15 horas".

Los sectores afectados serán entre Calle Chacabuco y calle San Martin, entre Avenida Fontana y Brun. También con Calle Urquiza entre Chacabuco y Almafuerte. Y entre avenida Perón y Arroyo Esquel desde Av. Ameghino y calle Almafuerte.

SL