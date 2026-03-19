Una Fiscal General tomó concurso a sus futuros pares

En una jornada que marca un precedente institucional en Chubut, el Consejo de la Magistratura llevó adelante los exámenes para cubrir vacantes de Fiscales Generales en diversas circunscripciones de la provincia. Sin embargo, el dato destacado no fue solo el rigor técnico, sino la composición del tribunal examinador: por primera vez, una Fiscal General en funciones, María Bottini, integró la mesa de examen, aportando el conocimiento específico, una mirada práctica y de gestión al proceso de selección.

La incorporación por primera vez al Consejo de la Magistratura de una representante del Ministerio Público Fiscal, permite asegurar que quienes alcancen el cargo posean no solo conocimientos teóricos, sino la capacidad operativa que demandan las Fiscalías en la actualidad.

Comodoro Rivadavia ya tiene nueva Fiscal General

Tras las exhaustivas jornadas de evaluación, la Dra. Natalia Gómez se alzó como la gran protagonista del concurso. Gómez logró superar con éxito las instancias exigidas para el cargo de Fiscal General de la Oficina Única del MPF en Comodoro Rivadavia.

Fuentes del Consejo destacaron el desempeño de la Dra. Gómez, quien obtuvo una calificación sobresaliente. Su examen no solo cumplió con los estándares legales, sino que se diferenció por su solidez técnica y su visión respecto del rol.

Cargos vacantes: La vara sigue alta

A pesar del éxito de la Dra. Gómez, el panorama para el resto de la provincia evidencia la exigencia del Consejo de la Magistratura. Diversos cargos destinados a otras circunscripciones judiciales resultaron vacantes, ya que los postulantes no lograron alcanzar el puntaje mínimo o los estándares requeridos por la mesa examinadora.

Esta situación subraya la intención del organismo de garantizar que solo los perfiles que tengan las aptitudes técnicas y personales para ocupar estos puestos de relevancia, resulten seleccionados. Se espera que, en los próximos meses, se realicen nuevos llamados a concurso para cubrir estas plazas que permanecen desiertas.

SL