Plan Calor 2026: Abren inscripciones para personas sin acceso a gas natural

La Municipalidad de El Hoyo anunció la apertura de inscripciones al Plan Calor 2026, una iniciativa destinada a acompañar a familias que no cuentan con acceso a gas natural durante la temporada invernal.
El programa busca garantizar calefacción a los hogares más vulnerables de la localidad, en un contexto donde las bajas temperaturas hacen imprescindible el acceso a recursos básicos para calefaccionarse.
Dónde y cómo inscribirse
Las personas interesadas deberán inscribirse de manera presencial en la Oficina de Desarrollo Social, ubicada en Islas Malvinas S/N, en El Hoyo. La atención se realiza de lunes a viernes, en el horario de 7:30 a 13:30 horas.
Para completar el trámite, es necesario presentarse con el DNI.
Requisitos para acceder al Plan Calor
Desde el municipio informaron que los requisitos principales para acceder al beneficio son:
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Tener domicilio en El Hoyo
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No contar con servicio de gas natural
El Plan Calor es una política pública importante en la Comarca Andina, donde muchas viviendas aún no están conectadas a la red de gas y dependen de otras fuentes de calefacción.
Consultas y contacto
Para obtener más información o realizar consultas, las personas interesadas pueden comunicarse a los teléfonos 2944 689881 o 02944 471880.
O.P.