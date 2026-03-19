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19 de Marzo de 2026
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Por Redacción Red43

Plan Calor 2026: Abren inscripciones para personas sin acceso a gas natural

El municipio de El Hoyo abrió la inscripción al Plan Calor 2026, destinado a quienes no cuentan con gas natural, con el objetivo de garantizar calefacción durante las épocas más frías.
Por Redacción Red43

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La Municipalidad de El Hoyo anunció la apertura de inscripciones al Plan Calor 2026, una iniciativa destinada a acompañar a familias que no cuentan con acceso a gas natural durante la temporada invernal.

 

El programa busca garantizar calefacción a los hogares más vulnerables de la localidad, en un contexto donde las bajas temperaturas hacen imprescindible el acceso a recursos básicos para calefaccionarse.

 

Dónde y cómo inscribirse

Las personas interesadas deberán inscribirse de manera presencial en la Oficina de Desarrollo Social, ubicada en Islas Malvinas S/N, en El Hoyo. La atención se realiza de lunes a viernes, en el horario de 7:30 a 13:30 horas.

 

Para completar el trámite, es necesario presentarse con el DNI.

 

 

Requisitos para acceder al Plan Calor

Desde el municipio informaron que los requisitos principales para acceder al beneficio son:

 

  • Tener domicilio en El Hoyo

     

  • No contar con servicio de gas natural

     

El Plan Calor es una política pública importante en la Comarca Andina, donde muchas viviendas aún no están conectadas a la red de gas y dependen de otras fuentes de calefacción.

 

Consultas y contacto

Para obtener más información o realizar consultas, las personas interesadas pueden comunicarse a los teléfonos 2944 689881 o 02944 471880.

 

 

O.P.

 

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