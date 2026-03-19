Plan Calor 2026: Abren inscripciones para personas sin acceso a gas natural

La Municipalidad de El Hoyo anunció la apertura de inscripciones al Plan Calor 2026, una iniciativa destinada a acompañar a familias que no cuentan con acceso a gas natural durante la temporada invernal.

El programa busca garantizar calefacción a los hogares más vulnerables de la localidad, en un contexto donde las bajas temperaturas hacen imprescindible el acceso a recursos básicos para calefaccionarse.

Dónde y cómo inscribirse

Las personas interesadas deberán inscribirse de manera presencial en la Oficina de Desarrollo Social, ubicada en Islas Malvinas S/N, en El Hoyo. La atención se realiza de lunes a viernes, en el horario de 7:30 a 13:30 horas.

Para completar el trámite, es necesario presentarse con el DNI.

Requisitos para acceder al Plan Calor

Desde el municipio informaron que los requisitos principales para acceder al beneficio son:

Tener domicilio en El Hoyo

No contar con servicio de gas natural

El Plan Calor es una política pública importante en la Comarca Andina, donde muchas viviendas aún no están conectadas a la red de gas y dependen de otras fuentes de calefacción.

Consultas y contacto

Para obtener más información o realizar consultas, las personas interesadas pueden comunicarse a los teléfonos 2944 689881 o 02944 471880.

O.P.