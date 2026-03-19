Los jabalíes atacan de nuevo buscando alimento y en Bariloche crece el miedo

La presencia de jabalíes en Bariloche vuelve a generar preocupación entre vecinos. En las últimas horas, se registró un nuevo episodio en la zona de Mascardi, donde uno o más animales provocaron serios daños en un terreno, dejándolo completamente removido y con grandes sectores destruidos.

Según se pudo observar, el predio presenta profundas hozaduras, una clara señal del comportamiento de estos animales exóticos en busca de alimento. Aunque inicialmente se detectó al menos un ejemplar, no descartan que se trate de varios jabalíes que merodean el sector, debido a la destrucción que presenta el predio.

Vecinos informaron a El Cordillerano que la zona esta "sobrepoblada de jabalíes, antes salíamos al bosque tranquilos, hoy no sabemos si salir armados" expresó una vecina.

Este hecho se suma a otros avistamientos recientes en distintos puntos de la ciudad, especialmente en la zona este, en barrios como Las Victorias, El Cóndor y San Francisco III y IV, donde vecinos ya han alertado sobre la presencia frecuente de estos animales.

Ante este escenario, se reiteran una serie de recomendaciones para evitar situaciones de riesgo: No ofrecerles comida. No acercarse ni intentar fotografiarlos o tocarlos. No bloquearles la vía de escape, ya que pueden reaccionar de forma agresiva. No agacharse, ya que al percibirnos más pequeños podrían embestir. En caso de encontrarse con una hembra y sus crías, mantener la máxima distancia y nunca ubicarse entre ellas.

Las autoridades insisten en la importancia de actuar con precaución y dar aviso ante cualquier avistamiento, en un contexto donde la presencia de fauna silvestre en zonas urbanas es cada vez más frecuente.