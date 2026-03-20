Se presenta hoy en Esquel el Telebingo Deportivo Solidario

Es una herramienta muy valiosa para los clubes y asociaciones deportivas que no pueden dejar de aprovechar.

Es una inyección económica que no puede despreciarse. Solo hay que salir a vender cartones y automáticamente ayudas a un club, de los tantos que hay en la zona.

Y con un poquito de suerte, te llevas algunos de los tres autos que se sortean o algunos de los millones de pesos que también están en danza.

El Telebingo Deportivo Solidario se sorteará el próximo 24 de mayo y el valor del cartón es de 20 mil pesos.

Como en las ediciones anteriores, el 70% del valor del cartón será para los clubes que vengan dicho cartón.

Hagamos números: por cada 100 cartones que se venda, el club recibe un monto de 1.400.000 pesos. Solo por el hecho de venderlo.

No hay nada más que hacer, solo salir a vender los cartones. Es muy difícil recaudar un millón de pesos, en cualquier actividad.

En el ámbito del deporte, se suele vender comida, hacer feria de ropa, el armado de mate bingo y, aun así, es muy difícil logar un millón de pesos.

Y ni que hablar si se pueden vender 200 o 300 cartones. Se puede solventar viajes, compra de indumentaria deportiva. Todo sea por nuestros pibes, jóvenes y adultos que practican algún deporte.

El Telebingo Deportivo Solidario, es una iniciativa del Gobierno del Chubut para acompañar a los clubes de toda la provincia. Habrá más de 15 millones de pesos en premios, se pondrá en juego 3 automóviles ultimo modelo y, además, los clubes que vendan más de 1.000 cartones ganan un viaje dentro de la provincia.

Mucho beneficio en tan poco tiempo.

¿Se entiende? Una institución deportiva puede asegurarse el traslado, la estadía y las comidas, en algún torneo.

Claro que, al vender mil cartones, de antemano la institución tiene asegurado 14 millones de pesos. Muchos números para no despreciar.

Precisamente hoy, autoridades de Lotería, integrantes de la agencia Chubut Deportes y referentes deportivos de la zona estarán presentes en el Salón Blanco del Hotel Tehuelche donde hoy a las 19 horas se hará el lanzamiento oficial en la Cordillera de esta nueva edición del Telebingo Deportivo Solidario.