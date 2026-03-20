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Viernes 20 de Marzo de 2026
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20 de Marzo de 2026
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Por Redacción Red43

¿Cuándo y cómo hacer la RTO en Lago Puelo? Todo lo que hay que saber

Se realizará una jornada destinada a transporte de carga y pasajeros en Lago Puelo, con un sistema de turnos previos y requisitos a tener en cuenta para acceder al control.
Por Redacción Red43

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La Municipalidad de Lago Puelo anunció una nueva jornada de Revisión Técnica Obligatoria (RTO) destinada a vehículos de transporte de carga y de pasajeros, en el marco de un trabajo conjunto con el Gobierno de la provincia.

 

La actividad se realizará el próximo jueves 9 de abril en el Corralón Municipal de Lago Puelo y busca facilitar el acceso a este control para transportistas de la Comarca.

 

Control obligatorio

Estas jornadas son impulsadas por la Subsecretaría de Autotransporte Terrestre de Chubut, con el objetivo de garantizar condiciones seguras de circulación y promover el cumplimiento de la normativa vigente.

 

La RTO es un requisito indispensable para los vehículos afectados al transporte, ya que certifica el estado general de la unidad y su aptitud para circular.

 

 

Cómo sacar turno para la RTO en Lago Puelo

Desde el municipio informaron que quienes deseen realizar la verificación deberán solicitar turno previo de manera obligatoria.

 

El trámite se gestiona a través del asistente virtual DINO, enviando un mensaje de WhatsApp al 280 460-3466, donde se brinda la información necesaria para completar el proceso.

 

La iniciativa apunta a acercar este servicio, evitando traslados y facilitando que transportistas de la zona puedan cumplir con la revisión técnica en la Comarca.

 

 

O.P.

 

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