El nuevo disco de Chele Díaz, postulado para los premios Gardel

El artista local Chele Díaz, histórico trovador, poeta y escritor, presentó en plataformas digitales su nuevo disco "Los regresos".

El trabajo, disponible desde abril del 2025, recorre ritmos del folclore surero como la milonga, cueca, aires de gatos y vidalas entre poesías de la vida patagónica, como en la pintura que ilustra la tapa, de paisanos y paisajes.

A guitarra y voz, sumado a algunos aportes en piano de Fernando Chalup, el trabajo es producido por el sello "Registros de cultura", quienes anunciaron también que será ternado en los Premios Gardel, en la categoría de "Mejor canción de autor".

Las votaciones comienzan este fin de semana en la pagina de los Premios Gardel, y le dan una nueva pantalla de exposición para el reconocido artista cuyo recorrido recorre décadas, no solo en la música sino también en la memoria escrita de las historias locales.

SL