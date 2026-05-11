Vuelve la fiesta a Los Carreros junto al grupo “Así Nomás”

Este sábado 16 de mayo a las 22 horas, el restaurante Los Carreros será escenario de una gran noche de música, baile y recuerdos con la presentación en vivo del grupo “Así Nomás”

La banda trae un repertorio de bailables de ayer, de hoy y de siempre.

Con entrada libre y gratuita, la propuesta invita a disfrutar de una noche distinta, ideal para quienes aman bailar, compartir y dejarse llevar por canciones que atraviesan generaciones.

La velada contará con la voz de Rodrigo Peláez junto a todos los músicos de la banda, prometiendo un show lleno de alegría, ritmo y clásicos para cantar y bailar.

Desde la organización invitan a toda la comunidad a sumarse y vivir una noche festiva en un espacio emblemático de la ciudad.

Los Carreros se encuentra en Avenida Ameghino 2888 esquina Cámpora y las reservas: 11 6937-6386.

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