12°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Lunes 11 de Mayo de 2026
Logo Red43
RED43 espectaculos Esquel
11 de Mayo de 2026
espectaculos |
Por Redacción Red43

Vuelve la fiesta a Los Carreros junto al grupo “Así Nomás”

Clásicos retro bailables y la voz de Rodrigo Peláez, en el restaurante de Avenida Ameghino y Cámpora.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Este sábado 16 de mayo a las 22 horas, el restaurante Los Carreros será escenario de una gran noche de música, baile y recuerdos con la presentación en vivo del grupo “Así Nomás”

 

La banda trae un repertorio de bailables de ayer, de hoy y de siempre.

 

Con entrada libre y gratuita, la propuesta invita a disfrutar de una noche distinta, ideal para quienes aman bailar, compartir y dejarse llevar por canciones que atraviesan generaciones.

 

La velada contará con la voz de Rodrigo Peláez junto a todos los músicos de la banda, prometiendo un show lleno de alegría, ritmo y clásicos para cantar y bailar.

 

Desde la organización invitan a toda la comunidad a sumarse y vivir una noche festiva en un espacio emblemático de la ciudad.

 

Los Carreros se encuentra en Avenida Ameghino 2888 esquina Cámpora y las reservas: 11 6937-6386.

 

SL
 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Tres detenidos tras agredir a policías en un boliche de Esquel
2
 La Banda Militar Malvinas interpretará el Himno Nacional en el centro de Esquel
3
 Escape de gas provocó un operativo tras la rotura de un caño durante una obra
4
 La Justicia suma nuevos datos sobre los gastos de Manuel Adorni
5
 Llegó el nuevo tomógrafo al Hospital de Alta Complejidad "María Humphreys"
1
 "Son todas críticas cuando el Ejecutivo propone proyectos de inversión"
2
 Carmen Espinosa QEPD
3
 Intentó robar una moto, pero fue atrapado por los vecinos: el ladrón que se puso a llorar
4
 Daher Scaglioni: "El gas natural no es un lujo en la Patagonia, es justicia social y equidad para los vecinos"
5
 Conectan a un “corazón artificial” a una joven hasta que aparezca un donante
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Espectáculos
espectaculos |
Por Red43 -
espectaculos |
Por Red43 -
Espectáculos
espectaculos |
Por Red43 -
espectaculos |
Por Red43 -