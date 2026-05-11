Se viene la cuarta edición del Esquel Blues Festival

Esquel volverá a vibrar al ritmo del blues con la llegada de la cuarta edición del Esquel Blues Festival, un encuentro que promete mucho más que música en vivo. La propuesta busca consolidarse como un espacio de reunión, identidad cultural y celebración colectiva en la ciudad.

El festival se desarrollará los días viernes 22 y sábado 23 en el Auditorio Municipal, donde vecinos y visitantes podrán compartir dos noches cargadas de música, emociones y encuentros.

Las entradas tienen un valor de $20.000 por noche, mientras que quienes deseen asistir a ambas jornadas podrán acceder a un bono promocional de dos noches por $30.000, disponible por tiempo limitado.

Los tickets pueden adquirirse mediante transferencia al alias damianduflos.mp, enviando luego el comprobante al WhatsApp 299 5081526, o de manera presencial en la boletería del Auditorio, ubicado en Belgrano 330, desde las 14 horas.

La invitación ya está hecha: el blues vuelve a sonar en Esquel y la apuesta es vivirlo en comunidad.

R.G