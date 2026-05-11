12°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Lunes 11 de Mayo de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad #Esquel
11 de Mayo de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Se viene la cuarta edición del Esquel Blues Festival

El evento se realizará el viernes 22 y sábado 23 en el Auditorio Municipal. Habrá propuestas musicales y promociones especiales para quienes quieran disfrutar de las dos jornadas.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Esquel volverá a vibrar al ritmo del blues con la llegada de la cuarta edición del Esquel Blues Festival, un encuentro que promete mucho más que música en vivo. La propuesta busca consolidarse como un espacio de reunión, identidad cultural y celebración colectiva en la ciudad.

 

El festival se desarrollará los días viernes 22 y sábado 23 en el Auditorio Municipal, donde vecinos y visitantes podrán compartir dos noches cargadas de música, emociones y encuentros.

 

Las entradas tienen un valor de $20.000 por noche, mientras que quienes deseen asistir a ambas jornadas podrán acceder a un bono promocional de dos noches por $30.000, disponible por tiempo limitado.

 

Los tickets pueden adquirirse mediante transferencia al alias damianduflos.mp, enviando luego el comprobante al WhatsApp 299 5081526, o de manera presencial en la boletería del Auditorio, ubicado en Belgrano 330, desde las 14 horas.

 

La invitación ya está hecha: el blues vuelve a sonar en Esquel y la apuesta es vivirlo en comunidad.

 

 

 

R.G

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Tres detenidos tras agredir a policías en un boliche de Esquel
2
 La Banda Militar Malvinas interpretará el Himno Nacional en el centro de Esquel
3
 Escape de gas provocó un operativo tras la rotura de un caño durante una obra
4
 La Justicia suma nuevos datos sobre los gastos de Manuel Adorni
5
 Llegó el nuevo tomógrafo al Hospital de Alta Complejidad "María Humphreys"
1
 "Son todas críticas cuando el Ejecutivo propone proyectos de inversión"
2
 Carmen Espinosa QEPD
3
 Intentó robar una moto, pero fue atrapado por los vecinos: el ladrón que se puso a llorar
4
 Daher Scaglioni: "El gas natural no es un lujo en la Patagonia, es justicia social y equidad para los vecinos"
5
 Conectan a un “corazón artificial” a una joven hasta que aparezca un donante
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Clima
clima |
Por Red43 -
clima |
Por Red43 -