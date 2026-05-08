¡Hoy! Folklore y tradición: El Grupo de Danzas Kelenken celebra una Gran Peña en la Sirio Libanesa

La Asociación Sirio Libanesa se viste de fiesta esta noche para recibir la Gran Peña organizada por el Grupo de Danzas Kelenken. Con una propuesta que promete reunir a los amantes de nuestras raíces, el evento se presenta como la opción destacada para arrancar el fin de semana en Esquel.

A partir de las 21:00 horas, el salón ubicado en 25 de Mayo 369 abrirá sus puertas para una velada de música y danza. La entrada general tiene un valor de $15.000 y los asistentes podrán disfrutar de un completo servicio de buffet y cantina durante todo el encuentro.

La grilla de artistas para esta noche es realmente completa y pensada para todos los gustos. El escenario se encenderá con las voces de David Rojas y Carin Bustos, el talento de Eduardo Parada y la destreza de la pareja de baile integrada por Cecy y Leo.

La danza tendrá un lugar central con las presentaciones de los grupos Ayehuen, Piuque y Fuego Danzas Andinas, quienes aportarán color y tradición a la velada.

Para el cierre, el ambiente se transformará en un verdadero baile popular al ritmo de Silvio y Los Peñeros. La fiesta continuará con el chamamé y la cumbia campera de Dany y su Banda, el estilo litoraleño de El Tridente Chamamecero y toda la energía de Pellu Weche.

Para quienes deseen obtener más información de último momento o realizar consultas, la organización mantiene disponible el número de contacto 2945-331963. Es una oportunidad ideal para compartir en comunidad, apoyar a los artistas locales y disfrutar de una noche a puro folklore en el corazón de la ciudad.







M.G

