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Por Redacción Red43

¡Hoy! Folklore y tradición: El Grupo de Danzas Kelenken celebra una Gran Peña en la Sirio Libanesa

La cita es esta noche, viernes 8 de mayo, a partir de las 21:00 horas. El evento contará con una nutrida cartelera de artistas locales, servicio de buffet y una variada propuesta bailable que incluye chamamé y cumbia campera.
Por Redacción Red43

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La Asociación Sirio Libanesa se viste de fiesta esta noche para recibir la Gran Peña organizada por el Grupo de Danzas Kelenken. Con una propuesta que promete reunir a los amantes de nuestras raíces, el evento se presenta como la opción destacada para arrancar el fin de semana en Esquel.

 

A partir de las 21:00 horas, el salón ubicado en 25 de Mayo 369 abrirá sus puertas para una velada de música y danza. La entrada general tiene un valor de $15.000 y los asistentes podrán disfrutar de un completo servicio de buffet y cantina durante todo el encuentro.

 

La grilla de artistas para esta noche es realmente completa y pensada para todos los gustos. El escenario se encenderá con las voces de David Rojas y Carin Bustos, el talento de Eduardo Parada y la destreza de la pareja de baile integrada por Cecy y Leo.

 

La danza tendrá un lugar central con las presentaciones de los grupos Ayehuen, Piuque y Fuego Danzas Andinas, quienes aportarán color y tradición a la velada.

 

Para el cierre, el ambiente se transformará en un verdadero baile popular al ritmo de Silvio y Los Peñeros. La fiesta continuará con el chamamé y la cumbia campera de Dany y su Banda, el estilo litoraleño de El Tridente Chamamecero y toda la energía de Pellu Weche.

 

Para quienes deseen obtener más información de último momento o realizar consultas, la organización mantiene disponible el número de contacto 2945-331963. Es una oportunidad ideal para compartir en comunidad, apoyar a los artistas locales y disfrutar de una noche a puro folklore en el corazón de la ciudad.


 

 

 

 

 

M.G
 

 

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