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Viernes 20 de Marzo de 2026
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20 de Marzo de 2026
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Por Redacción Red43

Pasarela Hue Nain: La obra alcanzó el 75% y entra en su etapa final

La obra de la pasarela Hue Nain, en El Bolsón, avanza en su etapa final dentro del Área Natural Protegida Río Azul-Lago Escondido, con trabajos en curso y una finalización sujeta a factores técnicos y climáticos.
Por Redacción Red43

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La construcción de la pasarela Hue Nain, ubicada en el acceso al Área Natural Protegida Río Azul-Lago Escondido, alcanzó un 75% de avance y se encamina hacia su finalización en las próximas semanas, según informaron desde el Gobierno de Río Negro.

 

La pasarela se emplaza en un punto fundamental de ingreso al ANPRALE, uno de los entornos naturales más visitados de El Bolsón. En ese sentido, la obra busca ordenar la circulación y reducir riesgos en una zona que, además, viene de atravesar situaciones complejas tras los incendios de los últimos años.

 

El proyecto forma parte de un esquema más amplio de intervenciones orientadas a mejorar la infraestructura en áreas protegidas, con foco en el uso público y la conservación.

 

Detalles técnicos y estado actual de los trabajos

La nueva pasarela tendrá 65 metros de largo y 1,54 metros de ancho.

 

 

Actualmente, la estructura presenta los siguientes avances:

 

  • Columnas ya instaladas

     

  • Cables portantes completamente montados

     

  • Inicio del armado de barandas y tableros

     

Plazos y demoras en la ejecución

De acuerdo al parte técnico, la obra registra una demora menor vinculada a la provisión de madera dura, material necesario para completar la estructura, proveniente del norte del país.

 

En este contexto, la finalización está prevista para el próximo mes, siempre que las condiciones climáticas permitan sostener el ritmo de trabajo.

 

 

O.P.

 

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