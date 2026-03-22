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22 de Marzo de 2026
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Por Redacción Red43

Cine y Filosofía en el Melipal: Proyectarán "1976" para reflexionar sobre la imagen

El taller de cine y filosofía invita a la proyección y análisis de "1976". Una obra que explora el compromiso y la ruptura de la burbuja social en el Chile de los setenta. Reservá tu lugar.
Por Redacción Red43

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Este domingo 22 de marzo, el Centro Cultural Esquel Melipal se convertirá en un espacio de encuentro y pensamiento crítico con una nueva edición del Ciclo de Cine y Filosofía. Bajo la consigna “Lo que una imagen puede”, el taller invita a la comunidad a la proyección y posterior análisis de la película “1976” (2022), la aclamada ópera prima de la directora chilena Manuela Martelli.

 

La cita comenzará a las 19:00 horas y se presenta como una oportunidad única para disfrutar del cine independiente y profundizar en las capas de sentido que propone la imagen cinematográfica. La actividad tiene un valor de $6000 y, debido a la capacidad de la sala, se recomienda realizar reservas previas al 2945 595635.

 

Sinopsis y propuesta filosófica

 

La trama nos presenta a Carmen, una mujer perteneciente a la alta burguesía que ve cómo su realidad se transforma cuando se involucra con un sacerdote para cuidar a un joven herido. En el convulsionado Chile de 1976, Carmen comienza a explorar el mundo del afuera, saliendo de su "casa burbuja" para animarse a territorializar un espacio deseado.

 

Desde el taller de análisis, se destaca que la obra de Martelli nos invita a pensar en los personajes intermedios: aquellos que se arriesgan a romper la inmunidad de una vida acomodada y tranquila por amor a lo nuevo y por un compromiso que trasciende su propio bienestar.

 

Detalles del evento

 

  • Fecha y hora: Domingo 22 de marzo, 19:00 hs.

     

  • Lugar: Centro Cultural Esquel Melipal.

     

  • Duración del film: 94 minutos (versión subtitulada).

     

  • Público: Recomendada para público joven/adulto.

     

  • Entrada: $6000 (con reserva previa).

     

El ciclo busca consolidar un espacio donde la película no termine con los créditos, sino que sea el disparador para un debate enriquecedor entre los asistentes, analizando cómo el contexto histórico y las decisiones personales se entrelazan en la pantalla.

 

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