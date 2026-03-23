Feriado con alerta: Lluvias fuertes y ráfagas intensas en el primer lunes de otoño

El primer lunes del otoño llega con un escenario plenamente inestable en la Comarca Andina. En este feriado del 23 de marzo, el clima vuelve a mostrar condiciones intensas, con lluvias que irán en aumento y viento fuerte como protagonistas.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la jornada estará atravesada por precipitaciones de variada intensidad y ráfagas fuertes, con alertas vigentes para la Comarca.

Mañana con lluvias aisladas

El comienzo del día se anuncia con lluvias aisladas, y una probabilidad de precipitación entre el 10% y el 40%, con temperaturas cercanas a los 9°C. El viento sopla del noroeste entre 23 y 31 km/h, con ráfagas que ya pueden alcanzar los 59 km/h.

Tarde complicada: lluvias fuertes y alerta por viento

Hacia la tarde se espera el período más intenso del día. El SMN emitió una alerta amarilla por lluvias, con acumulados estimados entre 10 y 30 mm, que podrían superarse de forma puntual.

Además, rige una alerta amarilla por viento, con velocidades entre 40 y 65 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 110 km/h, especialmente en zonas abiertas o elevadas.

Las temperaturas rondarán los 12°C, aunque la sensación térmica será menor por efecto del viento y la humedad.

Noche con persistencia de la inestabilidad

Durante la noche, las condiciones se mantendrán con lluvias fuertes y viento sostenido, con ráfagas que podrían ubicarse entre 70 y 78 km/h. La temperatura descenderá a unos 8°C.

En sectores de mayor altitud, no se descarta la presencia de precipitaciones en forma de lluvia y nieve mezclada, en línea con lo que se viene observando en los últimos días.

Un inicio de otoño con continuidad del patrón inestable

El comienzo de la nueva estación no trae grandes cambios respecto a la semana pasada. La Comarca Andina continúa bajo un patrón de tiempo húmedo, ventoso y con temperaturas bajas, consolidando un arranque de otoño dinámico y con características intensas.

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O.P.