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26 de Marzo de 2026
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Por Redacción Red43

Se presentó en Trevelin la 10° edición del Medio Maratón “Héroes de Malvinas”

Se correrá en la mañana del domingo 12 de abril desde el Autódromo de Esquel hasta el “Pueblo del Molino”
Por Redacción Red43

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En el marco del 44° aniversario de la Gesta de Malvinas, se realizó esta mañana el lanzamiento oficial de una de las competencias atléticas emblemáticas de la región. Precisamente el domingo 12 de abril se correrá la décima edición del Medio Maratón de Malvinas, que en esta edición unirá el Autódromo “Manuel González” de Esquel con el monumento a los caídos en Malvinas, ubicada en la localidad de Trevelin

 

La presentación tuvo lugar en el Polideportivo Municipal de Trevelin y contó con la presencia de autoridades municipales de ambas localidades, referentes de Chubut Deportes y miembros del Centro de Ex Soldados Combatientes de Esquel y Zona Noroeste.

 

El encuentro deportivo, que ya se consolida como un pilar de la memoria y el deporte regional, busca homenajear a los caídos y veteranos de guerra a través de un recorrido que une simbólicamente a ambas comunidades.

 

El intendente de Trevelin, Héctor Ingram, destacó la importancia de sostener este espacio, acompañando a los veteranos en una fecha que moviliza a toda la comunidad. En este sentido, se retomaron las palabras del veterano de Malvinas Julio Capandegui, quien expresó que acompañar y participar es “un mimo a los veteranos” y un compromiso con la memoria histórica.

 

 

DETALLES DE LA COMPETENCIA Y RECORRIDOS

 

La carrera se llevará a cabo en el mes de abril y contará con dos distancias principales. La prueba de fondo, de 21 kilómetros, que tendrá su largada desde el Autódromo Municipal de Esquel y finalizará en el Monumento a los Caídos en Malvinas de Trevelin.

 

Por su parte, la instancia participativa de 7 kilómetros iniciará en el Mirador de Trevelin, confluyendo ambas distancias en el mismo punto de llegada para la premiación.

 

Los organizadores informaron que las inscripciones ya superan los 130 participantes y se espera alcanzar o superar la marca de 230 atletas registrada el año pasado.

 

El costo de inscripción se fijó en 30 mil pesos para los 21K y 20 mil pesos para los 7K. Cabe destacar que lo recaudado será destinado a la premiación y a donaciones de alimentos no perecederos para instituciones locales.

 

 

UNA CARICIA AL ALMA PARA LOS VETERANOS

 

El veterano Julio Oscar Capandegui expresó su emoción por el acompañamiento de los municipios y la comunidad deportiva: “Llegamos a 44 años de la gesta y es muy importante; es una alegría inmensa y nos reconforta que nos acompañen los atletas, es un abrazo”, señaló.

 

En la misma línea, el Dr. Marcelo Salonio, presidente del Centro de Ex Combatientes, valoró que el evento se haya transformado en una tradición que permite al pueblo expresar su apoyo de manera activa.

 

Desde las áreas de Deportes de Esquel y Trevelin, junto a Chubut Deportes, se invitó a toda la comunidad a sumarse a este homenaje. Se recordó que las primeras 200 personas inscriptas recibirán la camiseta oficial del evento y que la entrega de kits se realizará el sábado previo a la carrera.

 

La inscripción se realiza exclusivamente de manera digital a través de la plataforma Cronometraje Instantáneo: INSCRIPCIÓN MEDIO MARATON DE MALVINAS

 

El pago se efectúa mediante transferencia bancaria. Es requisito obligatorio presentar certificado médico y deslinde de responsabilidad al momento de la acreditación.

 

La largada de la competencia está prevista para las 10:00 horas desde el Autódromo Municipal de Esquel, mientras que la premiación en el Monumento a Malvinas de Trevelin se realizará a partir de las 13:00 horas.

 

Señalando además que la entrega de kits y acreditación se realizará el sábado 11 de abril, de 16:00 a 20:00 horas, en el Centro Cultural Esquel Melipal.

 

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