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27 de Marzo de 2026
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Por Redacción Red43

Después de 3 siglos de misterio hallaron una tumba que sería la de d´Artagnan, el líder de Los Mosqueteros

Aunque restan estudios, todo indica que se trataría del mítico lugarteniente del rey Luis XIV. Fueron encontrados por trabajadores de una obra en una iglesia de los Países Bajos. 
Por Redacción Red43

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Arqueólogos y trabajadores de obra hallaron un esqueleto en una iglesia de la ciudad neerlandesa de Maastricht que creen que podría corresponder al célebre mosquetero francés Charles de Batz de Castelmore d’Artagnan, cuya tumba es un misterio de más de tres siglos.

 

Los restos fueron descubiertos en la iglesia de San Pedro y San Pablo, tras el hundimiento parcial del suelo del templo el pasado febrero, aseguraron este miércoles fuentes locales y responsables de la investigación al canal neerlandés RTL.

 

Durante las obras de reparación, los trabajadores encontraron el esqueleto en la zona donde antiguamente se situaba el altar, un lugar reservado históricamente a figuras de relevancia.

 

Según los expertos, los indicios apuntan a que podría tratarse del militar francés, que sirvió como hombre de confianza del rey Luis XIV y líder de los mosqueteros, un cuerpo de élite encargado de la protección personal del monarca.

 

D’Artagnan murió en 1673 durante el asedio de Maastricht, en una ofensiva del ejército francés para tomar la ciudad, y se cree que el mosquetero fue víctima de una bala de mosquete en la garganta o el pecho. En el esqueleto se han encontrado restos compatibles con este tipo de proyectil en la zona torácica, lo que refuerza la hipótesis de los investigadores.

 

Además, junto a los restos se localizó una moneda francesa, un elemento que, según los expertos, podría indicar el estatus de la persona enterrada, mientras que la ubicación de la tumba, bajo el antiguo altar, sugiere que se trata de una persona de alto rango.

 

La teoría de que d’Artagnan fue enterrado en esta iglesia no es nueva, aunque hasta ahora nunca se habían realizado excavaciones para confirmarla.
Se cree que, debido a las condiciones del combate y las altas temperaturas, su cuerpo no fue trasladado a Francia y fue inhumado en Maastricht.

 

Para verificar la identidad, se tomaron muestras de ADN, principalmente de piezas dentales, que ya fueron enviadas a un laboratorio en Múnich (Alemania), donde se comparará con el material genético de un descendiente de la familia De Batz, cuya línea paterna aún se conserva en el sur de Francia, en las cercanías de Aviñón.

 

Los resultados del análisis, que podría esclarecer uno de los enigmas históricos más conocidos de la Europa moderna, se esperan para las próximas semanas.
Entretanto, los arqueólogos mantienen una postura prudente, pero reconocen que, hasta el momento, no hay elementos que contradigan la posibilidad de que los restos pertenezcan al histórico mosquetero.

 

 

 

 

 

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