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27 de Marzo de 2026
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Por Redacción Red43

Participaba de un certamen de belleza y cuando habló se le cayó la dentadura postiza

Un momento que dio la vuelta al mundo. Ocurrió durante la presentación de las candidatas. Una de ellas tuvo un “accidente” imprevisible. La reacción en las redes no se hizo esperar.
Por Redacción Red43

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Durante la competencia de Miss Grand Tailandia, un certamen de belleza anual donde se selecciona a la representante para la edición internacional, se vivió un momento que dio la vuelta al mundo. Una de las participantes fue protagonista de un hecho por el cuál la destrozaron en redes sociales.

 

El concurso suele pasar por desapercibido en su etapa preliminar, pero en las últimas horas se posicionó entre las principales tendencias de redes sociales por un accidente que sufrió una de las participantes. En redes sociales se viralizaron varios momentos de la pasarela preliminar, pero el que más llamó la atención entre los internautas fue uno donde Kamolwan Chanago, representante de Pathum Thani, perdió la dentadura.

 

El accidente ocurrió cuando la reina de belleza subió al escenario para presentarse y dar su primera caminata. Y es que su dentadura se movió de su lugar justo cuando mencionó la ciudad que representará en la competencia. De inmediato, la modelo tomó cartas en el asunto; se dio vuelta y, con delicadeza, colocó su dentadura en su lugar. Dio una vuelta más y siguió con su presentación como si nada hubiera pasado.

 

La opinión en redes sociales estuvo dividida; mientras algunos aplaudieron la manera en que la reina de belleza enfrentó la crisis, otros lanzaron comentarios burlescos al respecto.

 

 

 

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