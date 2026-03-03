15°
Comarca Andina, Argentina
Río Negro revisa la coparticipación municipal

El Gobierno de Río Negro inició reuniones con los 39 municipios para actualizar los índices de coparticipación, que aún se calculan con datos del Censo de 1991.
El Gobierno de Río Negro inició el proceso de actualización del sistema de coparticipación provincial que distribuye recursos entre los 39 municipios, un esquema que hasta ahora se calculaba con datos poblacionales del Censo de 1991.

 

La revisión busca adecuar los índices a la realidad demográfica y económica actual, en un contexto donde el crecimiento y la dinámica productiva de varias localidades modificaron sustancialmente el mapa provincial en las últimas décadas.

 

Cómo se distribuyen hoy los fondos

Actualmente, la coparticipación se reparte bajo tres criterios:

 

  • 40% según la población de cada municipio.

     

  • 40% en función de la recaudación provincial generada en cada jurisdicción.

     

  • 20% distribuido en partes iguales entre todas las localidades.

     

El uso de datos censales de más de 30 años generó la necesidad de revisar los coeficientes para reflejar con mayor precisión el peso relativo de cada municipio.

 

 

Mesas técnicas y debate con intendencias

Tras una primera reunión con los jefes comunales, se acordó avanzar con mesas de trabajo técnicas para analizar alternativas y realizar simulaciones antes de definir eventuales cambios.

 

Las reuniones comienzan este jueves 5 de marzo en Villa Regina, con la participación de municipios de Chichinales, General Enrique Godoy, General Fernández Oro, Cervantes, Ingeniero Huergo, Mainqué y Villa Regina.

 

El viernes 6 continuarán en Viedma, junto a intendencias de Viedma, General Conesa, Guardia Mitre, San Antonio Oeste, Valcheta, Sierra Grande y Viedma. Las próximas fechas serán confirmadas en los próximos días.

 

Los encuentros contarán con equipos técnicos del área de Hacienda, incluidos responsables de estadísticas y censos, que trabajarán en la verificación y validación de los datos utilizados para garantizar rigor técnico en el proceso.

 

 

 

