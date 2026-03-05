Salamín abrió las sesiones del Concejo en El Hoyo: Viviendas para damnificados y balance tras el incendio

El intendente de El Hoyo, César Salamín, inauguró un nuevo período de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante con un discurso atravesado por el impacto del incendio de enero, el repaso de la gestión municipal y el anuncio de la próxima entrega de viviendas para familias damnificadas.

En su mensaje, el jefe comunal comenzó recordando el difícil inicio de año que atravesó la comunidad de la Comarca Andina. “Este año arrancó de una manera muy dura para todos los vecinos de El Hoyo y de la Comarca. Pero si seguimos trabajando juntos estoy seguro que vamos a ponernos de pie más fortalecidos que nunca”, expresó.

Prevención y respuesta ante el incendio

Salamín sostuvo que los efectos del incendio pudieron haber sido mucho más graves si no se hubieran realizado trabajos de prevención en los últimos años. En ese sentido, mencionó tareas como la limpieza de ocho hectáreas en el sector de Puerto Patriada, la ampliación de zonas seguras, el mejoramiento de caminos y el fortalecimiento del área de Protección Civil.

El intendente detalló que el municipio incorporó equipamiento y personal capacitado, además de kits de ataque rápido y nuevas motobombas. Según indicó, estas medidas permitieron mejorar la capacidad de respuesta durante la emergencia.

Durante su discurso también agradeció a las instituciones y vecinos que participaron del operativo de emergencia, entre ellos personal del hospital, bomberos voluntarios, policía, brigadistas, escuelas y particulares que colaboraron durante los días más críticos.

Viviendas para familias afectadas

Uno de los anuncios centrales fue la próxima entrega de las primeras viviendas destinadas a quienes perdieron sus casas en el incendio. El mandatario informó que en los próximos días comenzará la inauguración de estas unidades habitacionales.

Las viviendas, de aproximadamente 40 metros cuadrados, fueron diseñadas para adaptarse al clima de la Comarca y cuentan con aislación térmica y acústica, materiales retardantes al fuego y ventanas con doble vidrio.

Cada casa incluye dos habitaciones, cocina-comedor y living, y será entregada equipada con cocina, estufa a leña, termotanque eléctrico, tanque de agua, heladera, mesa, sillas, camas y colchones, con el objetivo de que las familias puedan instalarse de inmediato.

Asistencia económica y reconstrucción

El intendente también detalló las medidas de asistencia implementadas para acompañar a los damnificados. Entre ellas mencionó la emisión de más de 30 certificados para afectados directos y cerca de 200 para damnificados indirectos, lo que permite acceder a líneas de crédito.

Además, indicó que se gestionaron recursos por más de 4.000 millones de pesos destinados a consumo y financiamiento para comercios.

Entre las acciones de asistencia también se incluyó la entrega de fardos de pasto, alimentos balanceados, herramientas y materiales, así como la reposición de tanques y cañerías de agua. En paralelo, se trabajó en la reconstrucción del tendido eléctrico en el sector de Puerto Patriada.

En ese contexto, Salamín agradeció el acompañamiento del gobernador de Ignacio Torres y de distintas instituciones que participaron en las tareas de recuperación.

Obras y proyectos de gestión

Durante el repaso de la gestión 2025, el intendente enumeró distintas obras y trabajos realizados en la localidad. Entre ellos destacó la limpieza y recuperación de más de 40 kilómetros de canales pluviales rurales y la mejora de 100 kilómetros de caminos de ripio.

También mencionó trabajos de adoquinado en distintas calles, la instalación y reparación de más de 250 luminarias, nuevas perforaciones de agua y la puesta en valor de espacios como el museo y la sala velatoria.

En materia de seguridad urbana, señaló la creación de un centro de monitoreo con cámaras de alta definición, mientras que en el plano turístico destacó la reactivación del sendero hacia la Catarata de El Hoyo.

El gimnasio municipal, una obra anunciada

Otro de los anuncios realizados durante la apertura de sesiones fue la construcción del gimnasio municipal, una obra que ya fue licitada y que se ejecutará con financiamiento provincial.

Según indicó Salamín, el proyecto busca ampliar la infraestructura deportiva de la localidad y generar un espacio para actividades recreativas, culturales y comunitarias.

Mensaje final de unidad

En el cierre de su discurso, el intendente volvió a referirse al impacto que dejó el incendio en la comunidad y valoró la capacidad de organización y respuesta colectiva.

“Arrancamos el año con una tragedia que nos partió el alma. Pero nos habíamos preparado, teníamos prevención, y eso nos permitió estar a la altura”, afirmó.

Finalmente, convocó a los vecinos a mantener el trabajo conjunto y la unidad para afrontar los desafíos que quedan por delante: “Como la familia de El Hoyo que somos. Y juntos vamos a salir de esta más fortalecidos que nunca”.

