Jueves 05 de Marzo de 2026
05 de Marzo de 2026
Por Redacción Red43

Taccetta inaugura el ciclo legislativo 2026 con un balance de gestión y metas estratégicas

El intendente Matías Taccetta encabezará este viernes la Sesión Especial en el Centro Cultural Melipal. Se espera un discurso centrado en el ordenamiento financiero y los proyectos clave para el año.
La ciudad de Esquel se prepara para dar inicio formal a su año legislativo este viernes 06 de marzo a las 09:30 horas. Será realizará la Sesión Especial Inaugural en el Salón Walter Cristiani del Centro Cultural Melipal, donde se darán cita autoridades municipales, concejales de los distintos bloques y representantes de la comunidad civil.

 

El acto comenzará de manera protocolar con la entonación del Himno Nacional Argentino, tras lo cual se dará paso al momento central de la jornada: el discurso del intendente municipal, Contador Matías Taccetta. Esta intervención genera una gran expectativa ya que se produce en el marco de sus dos años de gestión, lo que permitirá realizar una mirada retrospectiva sobre los logros alcanzados hasta el momento.

 

Se prevé que el mandatario brinde un informe detallado sobre el estado actual de las arcas municipales y el avance de las políticas de modernización administrativa. A su vez, Taccetta delineará los proyectos estratégicos para este 2026, haciendo hincapié en la continuidad de la obra pública y el fortalecimiento de la producción local. El discurso no solo servirá como un balance de mitad de mandato, sino que también establecerá la hoja de ruta política y legislativa que el Ejecutivo buscará consensuar con el Concejo Deliberante durante los próximos meses.

 

 

 

 

E.B.W.

 

