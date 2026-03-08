24°
08 de Marzo de 2026
08 de Marzo de 2026
Por Redacción Red43

El Grupo Scout de Lago Puelo entregó donaciones a la base de brigadistas

En un gesto de compromiso con la comunidad, los scouts realizaron una colecta solidaria para fortalecer las tareas operativas y logísticas de quienes combaten los incendios forestales en la región.
El Grupo Scout de Lago Puelo llevó adelante este sábado una importante entrega de elementos destinados a la base de brigadistas local. Esta iniciativa surgió con el propósito fundamental de acompañar y respaldar el arduo trabajo que los equipos de emergencia realizan cotidianamente en la prevención y el combate de incendios forestales dentro de la Comarca Andina.

 

La concreción de esta donación fue posible gracias a la generosa respuesta de la comunidad, que se sumó a la convocatoria para reunir materiales esenciales. Los elementos recibidos por los brigadistas permitirán optimizar sus tareas operativas y mejorar las condiciones logísticas durante sus despliegues en el terreno.

 

Desde la base de brigadistas expresaron su agradecimiento por la acción solidaria, destacando que estos gestos representan un valioso reconocimiento social a su labor. Asimismo, las autoridades del cuerpo de emergencia resaltaron la importancia del compromiso demostrado por los jóvenes del Grupo Scout y por cada vecino que participó en la campaña, reafirmando el lazo de cooperación mutua ante las contingencias ambientales que afectan a la zona.

 

 

 

 

E.B.W.

 

