18°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Lunes 09 de Marzo de 2026
Logo Red43
RED43 clima Esquel
09 de Marzo de 2026
clima |
Por Redacción Red43

Comienzo de semana con descenso de temperatura en Esquel

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este 9 de marzo una jornada estable pero fresca, con una temperatura máxima que llegará a los 21°C y vientos moderados del sector oeste.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Tras un cierre de semana con cierta inestabilidad, la ciudad de Esquel iniciará este lunes 9 de marzo con condiciones climáticas marcadas por el descenso de la temperatura. Según el parte oficial, el cielo se presentará parcialmente nublado durante las primeras horas, despejándose paulatinamente hacia la tarde. No se registran probabilidades de precipitaciones para ninguna franja horaria, lo que garantiza una jornada seca y despejada en la zona cordillerana.

 

En cuanto a las marcas térmicas, se prevé una mínima de 8°C y una máxima que no superará los 21°C, registrando un alivio respecto al calor de días previos. Los vientos soplarán de forma constante desde el sector oeste con velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora, sin ráfagas de alerta. La visibilidad será óptima en toda la región y la humedad se mantendrá baja, consolidando un clima típicamente patagónico para este comienzo de semana laboral.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Hallazgo de camioneta volcada y abandonada en Ruta 17
2
 Carina Estefanía y el compromiso de hacer justicia
3
 Arroyo Pescado: Bomberos combaten un incendio de campo por caída de rayo
4
 Violencia y descontrol en Río Pico: Padre e hijo detenidos tras atacar la comisaría
5
 Comarka Textil diseñó las camisetas que serán presentadas en la AFA
1
 El Vivero Municipal de Esquel abre sus puertas para una jornada de aprendizaje y naturaleza
2
 Ejemplo de perseverancia: tucumana se recibe de antropóloga a los 65 años
3
 Comienzo de semana con descenso de temperatura en Esquel
4
 Una histórica textil de Mar del Plata frenó su producción y suspendió a 175 trabajadores
5
 ¿Sigue el calor en la Comarca? Así arranca la semana
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Clima
clima |
Por Red43 -
clima |
Por Red43 -
Clima
clima |
Por Red43 -
clima |
Por Red43 -