Comienzo de semana con descenso de temperatura en Esquel

Tras un cierre de semana con cierta inestabilidad, la ciudad de Esquel iniciará este lunes 9 de marzo con condiciones climáticas marcadas por el descenso de la temperatura. Según el parte oficial, el cielo se presentará parcialmente nublado durante las primeras horas, despejándose paulatinamente hacia la tarde. No se registran probabilidades de precipitaciones para ninguna franja horaria, lo que garantiza una jornada seca y despejada en la zona cordillerana.

En cuanto a las marcas térmicas, se prevé una mínima de 8°C y una máxima que no superará los 21°C, registrando un alivio respecto al calor de días previos. Los vientos soplarán de forma constante desde el sector oeste con velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora, sin ráfagas de alerta. La visibilidad será óptima en toda la región y la humedad se mantendrá baja, consolidando un clima típicamente patagónico para este comienzo de semana laboral.