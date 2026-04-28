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28 de Abril de 2026
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Por Redacción Red43

Jornada inestable: prevén lluvias y fuertes ráfagas de viento para este martes

El reporte meteorológico para Esquel advierte sobre condiciones adversas durante todo el día, con mayor intensidad hacia la tarde y noche.
Por Redacción Red43

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Esquel enfrentará una jornada de martes complicada desde el punto de vista meteorológico. Se espera un día inestable con precipitaciones constantes y, fundamentalmente, la presencia de vientos intensos que irán en aumento hacia la tarde y la noche.

 

Durante la mañana del martes 28 de abril, el pronóstico anticipa probabilidades de lluvias y nevadas, con una temperatura que rondará los 4 grados. En este primer tramo del día, el viento comenzará a hacerse sentir, alcanzando ráfagas de hasta 59 kilómetros por hora.

 

Al llegar la tarde, la situación climática se intensificará con la llegada de lluvias fuertes. La temperatura llegará a su pico máximo de 12 grados, pero el factor predominante será el viento, que soplará con mayor intensidad y registrará ráfagas de hasta 78 kilómetros por hora.

 

Hacia la noche, las condiciones se mantendrán inestables con lluvias persistentes. El viento ganará aún más fuerza en este horario, con ráfagas que podrían alcanzar los 87 kilómetros por hora. Ante estas condiciones climáticas adversas, se recomienda a los vecinos tomar los recaudos necesarios y circular con precaución.

 

 

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