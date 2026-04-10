"Siempre hay que repudiar todo acto de violencia, provenga de donde provenga"

En su hora de preferencia, el concejal Rafael Crea del Blanco abordó distintos temas, con eje en episodios de violencia, debates legislativos, gestión municipal y el accionar del Poder Judicial.

Al inicio de su intervención, planteó críticas hacia otros ediles y señaló: “Parece que estuve viendo el canal TN, todo negativo de parte de los concejales que tenemos aquí al frente”. No obstante, aclaró: “Repudiamos todo acto de violencia”, y agregó que esa postura debe sostenerse “provenga de donde provenga”.

En ese marco, recordó un hecho ocurrido en el Concejo: “El 29 de diciembre de 2023 un grupo de intolerantes y violentos vinieron a nuestra primera sesión y violentaron nuestra libertad de expresión”, y añadió que en ese contexto “nos agredían de muy mala manera, incluso con algunas agresiones físicas”.

Por otra parte, se refirió al debate sobre la Ley de Glaciares y realizó un repaso histórico: “La Ley de Glaciares fue presentada en el año 2008 y vetada por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Después en el año 2010 la volvió a presentar y fue aprobada”. En ese sentido, cuestionó algunas interpretaciones actuales: “Cuando hablamos de entrega al FMI entonces en el 2008 también sería una entrega al FMI".

En relación a la gestión local, destacó avances en la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos: “Quiero destacar la gestión y la construcción a través de esta obra de este módulo 2 de relleno sanitario”, y sostuvo que se concretó “a través de una buena gestión de recursos con el acompañamiento de este bloque”, en referencia al presupuesto aprobado.

También mencionó un proyecto de ley en tratamiento a nivel nacional que: “Está buscando agravar las penas por las falsas denuncias por motivos de delitos sexuales y de violencia de género principalmente”, y agregó que el objetivo es que “las verdaderas denuncias sean las que tramiten, las que sean condenadas”.

Hacia el final, centró su intervención en el caso de Ángel, ocurrido en la provincia, y expresó: “Quería manifestar mi máximo repudio”. En esa línea, cuestionó el accionar judicial: “Algunos funcionarios de la justicia de la provincia de Chubut están atravesados por la ideología de género, cuando en realidad a veces lo que tienen que usar es un poquito más de sentido común".

Finalmente, concluyó con un reclamo: “Esperemos que sepamos quiénes fueron los responsables de la muerte de Ángel y por supuesto que sean condenadas con las máximas penas que establece nuestra legislación penal”.

R.G.