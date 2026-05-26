Incendio en un aserradero: Una pila de madera ardió y el fuego quedó a metros de los galpones

Bomberos Voluntarios de Lago Puelo trabajaron durante la noche del lunes y la madrugada de este martes para controlar un incendio declarado en un aserradero del paraje Entre Ríos.

El aviso ingresó pasadas las 23 hs a través de personal policial, que alertó sobre la presencia de fuego en el aserradero de Pellegrini. De inmediato se despacharon dos autobombas y un móvil de logística hacia el lugar.

Al arribar, las dotaciones constataron que el incendio afectaba una pila de madera ubicada en cercanías de galpones del predio.

Evitaron que las llamas alcanzaran las estructuras

Los bomberos desplegaron dos líneas de agua para enfriar la zona y evitar que el fuego avanzara hacia las instalaciones del establecimiento. El trabajo permitió controlar el incendio y contener el riesgo sobre las estructuras cercanas.

Tras finalizar las tareas de enfriamiento y verificación, las unidades regresaron a la base.

En el operativo también intervino personal policial.

O.P.