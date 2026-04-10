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10 de Abril de 2026
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Por Redacción Red43

Esquel: Bomberos rescatan un gato en amplio operativo

El Cañadón de Bórquez fue escenario del complicado operativo para rescatar la mascota.
Por Redacción Red43

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Los Bomberos Voluntarios Esquel realizaron el rescate de un animal en la noche del jueves.

 


El operativo fue realizado por el Grupo de Cuerdas en la zona de Cañadón de Bórquez.

 


Durante aproximadamente 2 horas de trabajo, se llevó adelante un operativo complejo que requirió maniobras técnicas de descenso y aseguramiento, logrando poner a salvo al gato.

 


Los Bomberos destacan "el compromiso, la capacitación y el trabajo en equipo del personal interviniente, fundamentales para este tipo de intervenciones".

 

SL

 

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