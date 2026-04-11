¿Sacaste fotos a abejas en la región? Un concurso premia a la mejor imagen

En el marco de una nueva edición de Alumiel, invitamos a fotógrafas y fotógrafos profesionales o amateurs de toda Argentina y Chile, a participar en una nueva edición del concurso dedicado a la miel, las abejas y su relación con el ambiente.

Es la 3ra edición del concurso fotográfico que propone una temática libre, siempre vinculada a la actividad apícola.

Podés participar con 1 (una) fotografía que puede ser documental, retrato, paisaje o contemporánea, en formato JPG o PNG en alta calidad. Deberás sumar a la imagen una argumentación conceptual sobre la misma.

El sistema de votación será a través de conteo de “me gusta” en la red social Facebook.

Las 3 (tres) fotografías que obtengan mayor cantidad de “me gusta” quedarán preseleccionadas para definir la obra ganadora en el marco de la Expo Alumiel 2026. Allí la votación será presencial.

¿Cómo participar? ¡Súper fácil!

Formulario de inscripción: Click en este link.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNdPwQHbbHZxTz_KWkTdYN6ac6l2JMFRV1FTGxdXpGVPkCAQ/viewform?usp=preview

Cuando ingreses al formulario podrás encontrar más detalle de cómo se realizará todo el proceso del concurso.

Premios:

1er Puesto: $350.000,00 y un kit de productos de miel.

2do, 3er y 4to Puesto. Cada uno un kit de productos de miel.

Fecha limite para enviar la foto: 3 de mayo inclusive.