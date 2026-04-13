Viñas Nant y Fall agradeció a RED43: "uno de los pilares importantísimos de nuestro emprendimiento es la comunicación"

La localidad de Trevelin vivió un fin de semana a puro vino, cultura y turismo con la realización de la Fiesta de los Viñedos 2026 (FIVIT), un evento de tres días con recorridas y peña. que volvió a convocar a vecinos y visitantes en torno a la producción vitivinícola del Valle “16 de Octubre”.

Los circuitos incluyeron establecimientos como Contra Corriente, CuestArriba y Valle del Guardián, así como también Nant y Fall, Casa Yagüe, Baruk y Callejón del Viento, donde los propios productores abrieron sus puertas y compartieron su trabajo con los visitantes.

Sergio Rodríguez, de Nant y Fall, se mostró satisfecho por la recepción del público: "Desde aquella primera vendimia que se realizó el 17 de abril del 2016, ni más ni menos, parece que hubiese sido ayer".

La emoción desde que crece la planta, hasta que se realiza la fiesta y degustación: "Todas las vendimias con mucha emoción, con mucho trabajo, con mucho compromiso en familia, con tus seres queridos, con jornadas que se hacen maratónicas, porque más allá de la cosecha que se hace durante el día, después toda esa fruta entra en bodega y comienza una nueva etapa, donde sobre todo mi hijo Emanuel se queda hasta las dos, tres de la mañana y al otro día otra vez a comenzar”.

La uva cosechada por las propias manos, y las de los vecinos que se acercan: "sentir que en cada racimo de uva que vos cortas de la planta, estás teniendo en tus manos un año de trabajo, un año de esfuerzo, un año de sacrificio, un año de ilusiones y bueno, y es por eso que se vive con mucha alegría. Está acompañado de mi madre, gracias a Dios, tiene 80 años y siempre está atenta a lo que necesitamos, atenta a ayudar y al frente de las visitas guiadas, ella sigue siendo la encargada de llevar a cada visitante, a cada vecino, a cada turista a recorrer".

El encuentro gratuito y la fiesta de todos los productores: "“Una experiencia que desde la primera vendimia nosotros la ofrecemos en forma gratuita, no sólo para los visitantes, sino para los mismos vecinos, es algo que, en otras localidades, en otros lugares se cobra y nosotros siempre lo hemos brindado en forma gratuita para que la familia viva esa experiencia tan linda”.

La difusión de estas experiencias es otro factor clave, para que la comunidad y el turismo se acerquen a puntos que tal vez están alejados de la ciudad, y hacen de la experiencia algo completo: “Todo el equipo de Red43, nuestro agradecimiento, ustedes forman parte de todo esto, ustedes forman parte de uno de los pilares importantísimos de nuestro emprendimiento que es la comunicación. Sin el trabajo de ustedes nosotros no podríamos dar a conocer todo lo que hacemos, por eso lo valoramos y lo agradecemos”.