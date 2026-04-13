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13 de Abril de 2026
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Por Redacción Red43

Clima en Esquel: lunes sin lluvias, con cielo parcialmente nublado y fuertes ráfagas hacia la noche

Según el Servicio Meteorológico Nacional, este lunes 13 de abril se presenta estable en Esquel, con temperaturas entre 5°C y 17°C y un incremento del viento que traerá ráfagas intensas durante la tarde y la noche.
Por Redacción Red43

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El inicio de la semana en Esquel estará marcado por condiciones climáticas estables, sin probabilidad de precipitaciones y con cielo parcialmente nublado durante gran parte de la jornada, de acuerdo a los datos del Servicio Meteorológico Nacional.

 

Por la mañana, la temperatura mínima será de 5°C, con vientos del noroeste entre 13 y 22 km/h y ráfagas que podrían alcanzar entre 51 y 59 km/h.

 

Durante la tarde, se espera el pico térmico del día con una máxima de 17°C. El cielo continuará parcialmente nublado, aunque el viento ganará intensidad, con velocidades de entre 32 y 41 km/h y ráfagas que oscilarán entre 60 y 69 km/h.

 

Hacia la noche, las condiciones se tornarán más ventosas, con una temperatura cercana a los 13°C. El viento del noroeste se mantendrá en el rango de 32 a 41 km/h, pero con ráfagas más fuertes que podrían llegar hasta los 78 km/h.

 

De esta manera, el principal protagonista de la jornada será el viento, en un día sin lluvias pero con circulación de aire intensa, especialmente en las últimas horas.

 

 

R.G.

 

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