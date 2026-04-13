Lunes otoñal agradable, pero con viento y posibles lluvias hacia la noche

El lunes 13 de abril marca el inicio de una nueva semana con condiciones típicamente otoñales en la Comarca Andina: temperaturas agradables durante el día, nubosidad variable y un progresivo aumento del viento. Luego de un domingo mayormente soleado y estable, el cambio será leve pero perceptible, especialmente hacia la tarde y la noche.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la jornada comenzará con cielo parcialmente nublado y una temperatura mínima cercana a los 5°C.

Temperatura y evolución durante el día

La temperatura irá en ascenso con el correr de las horas hasta alcanzar una máxima estimada de 16°C durante la tarde. Se trata de valores moderados, acordes a la época del año, que permiten actividades al aire libre, aunque con abrigo liviano.

Hacia la noche, el descenso térmico será notorio, con registros que rondarán los 10°C, acompañados por mayor inestabilidad.

Viento en aumento: el dato a tener en cuenta

Uno de los aspectos más importantes del día será el viento. El SMN anticipa circulación predominante del noroeste con intensidades entre 32 y 41 km/h durante la tarde y noche, y ráfagas que podrían alcanzar entre 51 y 59 km/h.

Los datos de Windguru refuerzan este escenario, mostrando un incremento progresivo del viento desde el mediodía, con velocidades que pasan de valores leves por la mañana (entre 3 y 7 nudos) a intensidades moderadas por la tarde (hasta 9 nudos) y ráfagas que podrían superar los 17 a 19 nudos hacia la noche.

Esto implica que, especialmente en zonas abiertas o rutas, el viento podría sentirse con mayor intensidad.

Nubosidad y posibles lluvias

Durante gran parte del día predominará el cielo parcialmente nublado, aunque con momentos de mayor cobertura. Hacia la noche, el SMN indica probabilidad de lluvias aisladas, con valores entre el 10% y el 40%.

En línea con esto, Windguru muestra un aumento de la nubosidad media y alta durante la tarde-noche, lo que coincide con el ingreso de condiciones más inestables.

Ambas fuentes coinciden en el patrón general: jornada templada, con viento en aumento y mayor nubosidad hacia la noche.

Un lunes con condiciones mayormente agradables durante el día en la Comarca Andina y un cierre más inestable, donde el viento y la nubosidad marcarán el pulso de la jornada.

O.P.