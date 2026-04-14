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14 de Abril de 2026
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Por Redacción Red43

Chubut digitaliza la creación de empresas: entra en vigencia el sistema "SAS Online"

Es la quinta provincia del país en permitir la constitución de sociedades de forma 100% virtual. La herramienta agiliza los tiempos para emprendedores y PyMEs. Este jueves habrá una capacitación para profesionales.
Por Redacción Red43

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El Ministerio de Gobierno del Chubut, a través de la Inspección General de Justicia (IGJ), pondrá en funcionamiento SAS Online, una herramienta digital que permite simplificar el trámite de constitución de sociedades por acciones simplificadas.

 

La implementación de este sistema se enmarca en el Plan de Transformación Digital que impulsa la Provincia, orientado a modernizar el Estado, agilizar los trámites y mejorar el acceso a los servicios. En ese sentido, se continúa avanzando en la incorporación de herramientas digitales que faciliten la operatoria tanto para profesionales como para usuarios.

 

Con esta incorporación, Chubut se posiciona como la quinta provincia del país en ofrecer este trámite en modalidad online. Actualmente, ya cuentan con sistemas similares la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba, la Provincia de Buenos Aires y Mendoza.

 

Trámite digital

 

SAS Online permitirá iniciar y completar el trámite de manera digital, evitando traslados y optimizando los tiempos administrativos. La herramienta está orientada principalmente a emprendedores, profesionales y pequeñas y medianas unidades productivas que buscan constituir una sociedad de manera más ágil.

 

En la provincia del Chubut, el 65% de las sociedades que se constituyen corresponden a este tipo societario, lo que refuerza la relevancia de contar con este trámite en formato digital.

 

El trámite se encuentra disponible accediendo a través del sitio web del Ministerio de Gobierno, en la sección correspondiente a la Inspección General de Justicia: https://www.gobierno.chubut.gov.ar/sistema/, para usuarios registrados y validados en el sistema.  

 

Proceso de digitalización

 

Desde 2024, la IGJ avanza en la digitalización de su archivo, abarcando los distintos tipos societarios, con el objetivo de mejorar el resguardo de la documentación y sentar las bases para ampliar la disponibilidad de trámites online.

 

En ese marco, durante 2025 ya se incorporaron herramientas digitales como la consulta de homonimia y la reserva de nombre, que actualmente se encuentran disponibles en formato online.

 

La puesta en marcha de SAS Online representa un nuevo paso en este proceso, al incorporar un trámite completo en formato digital y avanzar en la simplificación de las gestiones vinculadas al organismo.

 

Presentación y capacitación

 

En el marco de este lanzamiento, este jueves 16 de abril a las 11 horas se realizará una presentación y capacitación sobre el uso de la herramienta, destinada a profesionales.

 

La actividad tendrá lugar en el Consejo Profesional de Puerto Madryn, ubicado en P. Escardo 31 de esa ciudad, y será transmitida en vivo para los distintos consejos profesionales de la provincia.

 

Durante la jornada se brindarán detalles sobre el funcionamiento del sistema y se explicará el paso a paso para la utilización de SAS Online.




M.G

 

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