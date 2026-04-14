Esquel: Torres ratificó que la política para adultos mayores es una prioridad de Estado

El gobernador Ignacio Torres encabezó este martes en la Universidad del Chubut el lanzamiento de un programa de capacitación gratuita para cuidadores de adultos mayores. Acompañado por intendentes de la región, el mandatario destacó que la protección de la tercera edad se ha convertido en una "política de Estado transversal" que busca reparar años de ingratitud.

Torres elogió la participación de los centros de jubilados en la creación de la Ley de Promoción y Protección Integral, remarcando que fue una construcción colectiva. "Fue la primera vez que el adulto mayor tuvo voz y voto en la Legislatura, sin hacer diferencias entre jubilados provinciales y nacionales", señaló.

Durante su discurso, el gobernador compartió una visión técnica pero cruda sobre el futuro del sistema. Reveló que la tasa de natalidad en la provincia bajó un 40%, lo que genera una inversión en la pirámide poblacional que pone en riesgo las jubilaciones futuras.

"Hoy los activos no van a poder cubrir la demanda de los pasivos porque cada vez vivimos más. Por eso es vital profesionalizar la salud, la cultura y el deporte para quienes se jubilan del trabajo, pero no de la vida", explicó Torres, citando la frase de la vecina Azucena: "Más zapatillas y menos pastillas".

El mandatario volvió a referirse a la situación crítica de PAMI. Aseguró que, aunque sea una institución nacional, viajará a Buenos Aires para exigir que se garanticen las prestaciones. "Como gobernador no me puedo hacer el distraído. Después de aportar toda una vida, merecen una salud digna y así lo exige nuestra ley provincial", enfatizó.

Respecto a los fondos recuperados, Torres confirmó que los más de 50.000 millones de pesos obtenidos tras la demanda a la Corte irán directamente a la caja provincial para garantizar su sostenibilidad y transparencia.

Finalmente, el gobernador celebró el auge del Newcom (vóley adaptado) y su integración en los Juegos Comunales como una herramienta de salud recreativa. Destacó el papel de la Universidad del Chubut como el espacio gratuito donde jóvenes de toda la provincia se formarán para cuidar con una "mirada integral" a los adultos mayores.

"Es un acto de justicia devolverle a nuestros jubilados lo que el Estado les negó durante años. Estos derechos deben llegar hasta el lugar más pequeño y alejado de Chubut", concluyó ante el aplauso de los presentes.







M.G