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Por Redacción Red43

“No te vamos a hacer nada, también tenemos abuela”: la frase de ladrones para calmar a una jubilada

Tras amenazarla le robaron todo lo que tenía. Y después de “tranquilizarla” la dejaron encerrada en el baño.
Por Redacción Red43

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Una jubilada fue víctima de un robo en La Plata cuando dos delincuentes la sorprendieron y, tras concretar el asalto, se llevaron 10 millones de pesos, intentaron calmarla con una insólita frase.

 

El hecho ocurrió en la calle 14, entre 66 y 67, en pleno centro de la ciudad. La mujer, de 83 años, se encontraba sola contando la recaudación del kiosco que funciona en su vivienda cuando fue sorprendida por dos delincuentes.

 

Según informó la prensa local, los delincuentes iban vestidos con ropas oscuras y encapuchados. Si bien no estaban armados, utilizaron un cuchillo que agarraron de la cocina para amenazar a la jubilada.

 

El objetivo era claro: buscaban dólares y oro. Pero la mujer les dijo que no tenía nada de eso. La redujeron y la llevaron al interior de la casa, revisaron todo y cargaron en una bolsa el botín.

 

En total, se llevaron entre 9 y 10 millones de pesos en efectivo y sumaron alhajas, tarjetas bancarias y documentación personal de la víctima que encontraron en la requisa.

 

En un momento, intentaron calmarla con una macabra frase: “No te vamos a hacer nada, tenemos abuela”. Finalmente, la dejaron encerrada en el baño para poder escapar.

 

Tras concretar el robo, los delincuentes encerraron a la jubilada en el baño de la vivienda para poder escapar. La víctima quedó atrapada durante algunos minutos hasta que logró salir por sus propios medios y pedir ayuda. Hasta el momento, no se ha identificado a los responsables. Las autoridades analizan las cámaras de seguridad de la zona para avanzar en la investigación.

 

 

 

 

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