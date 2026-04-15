Quiso hacer un experimento en plena clase, pero le falló: explotó una botella y todo se llenó de humo

Un reciente incidente cargado de dramatismo y riesgo se vivió en el Colegio San Blas de la sofisticada localidad de City Bell, del partido de La Plata. Todo comenzó durante una jornada escolar aparentemente normal, cuando una botella utilizada para un experimento en clase estalló, desencadenando una serie de eventos que solo el efectivo accionar de las autoridades permitió controlar a tiempo.

El experimentado docimio que se desarrollaba con fin educativo, se convirtió en un evento de preocupación tras la explosión de un envase plástico lleno de gases. Este siniestro provocó una corriente de humo y un polvo penetrante dentro del salón de clases, lo que obligó a que el personal del colegio ordene una evacuación inmediata de las aulas. Esta determinación fue ejecutada con celeridad, siguiendo los protocolos establecidos para tales eventos, resguardando así tanto a los estudiantes como al profesorado de cualquier peligro adicional.

En medio del caos, los equipos de emergencia llegaron veloces, encontrándose principalmente personal del SAME, que se abocó a realizar exámenes de salud preventivos a los afectados. Afortunadamente, las autoridades confirmaron la inexistencia de heridos serios; sin embargo, algunos menores sufrieron irritaciones leves en las mucosas, signos claros de exposición a productos peligrosos, aunque estos síntomas no fueron más allá de molestias agudas.

La prontitud con la que se actuó no detuvo la alerta y, en este sentido, los Bomberos junto a la Policía Ecológica prosiguieron con una investigación in situ para asegurar respecto a condiciones inseguras o errores que pudieran haber inducido a la emergencia ocurrida. Estas diferentes atenciones condujeron a la interrupción del ciclo educativo habitual, cancelándose las actividades antes de tiempo como misión cautelar, mientras se aguarda el resultado de los peritajes.

La investigación formal se clase bajo el dominio de la Unidad Funcional de Instrucción N°7 del Departamento Judicial de La Plata, donde se abrió una causa por "averiguación de ilícito".